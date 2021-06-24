YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çok fazla protein yediğinizde ne olur? Yararı kadar zararları da var

Çok fazla protein yediğinizde ne olur? Yararı kadar zararları da var

24.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmek isteyen pek çok kişinin düştüğü hatalardan biri de fazla protein tüketimidir. Yenilenler azaltılmak istenirken dengeli beslenmeden uzaklaşmak vücudun işleyişinin bozulmasına neden olur. Hızlı kilo vermek isteyenlerin başvurduğu protein diyetlerinin de bu sebeplerle yarardan çok zararı olduğu kanıtlanmıştır. Fazla protein tüketiminin vücuda zararı nedir? Doğru protein miktarı ne kadar olmalıdır?

Gün içinde tüketilmesi gereken protein miktarı her besinde olduğu gibi kiloyla orantılı olarak değişim gösterir. Doğru protein miktarını bulmak içinse basit bir formülden destek alabilirsiniz. Kilonuzu kilogram cinsinden hesaplayın ve 0.8 ile çarpın.Bu her gün yemeniz gereken protein miktarını ortaya çıkaracaktır. Peki hesapladığınız miktarın üzerinde protein aldığınızda neler olur?

Öncelikle her şeyin fazlasının size zarar vereceğini unutmamanız gerekir. Diyet yapıyorsanız diyetinize eklediğiniz fazla olan her besin nasıl kalori artışına neden olduğundan kilo vermenizi engelliyorsa fazla protein tüketimde de aynı durum başınıza gelecektir. Ekstra kalorilerin protein, karbonhidrat veya yağdan kaynaklanması önemli değildir. Gereğinden fazla yediğiniz her besini vücut yağ olarak depoladığından sonuç değişmeyecektir.

FAZLA PROTEİN KALSİYUM KAYBINA YOL AÇIYOR!

Fazla protein alımı ile kas elde etmek isteyenler vücut geliştirmeyi hedeflerken kendilerini büyük bir zarara uğratabilir. Çünkü protein sindirilirken kana asit salınır. Vücuttaki asitleri nötralize etmek içinse kalsiyum kullanılır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, fazla miktarda protein alımının kemiklerdeki kalsiyumu azaltabileceğini kanıtlamıştır. Yani sağlıklı beslenmeyi hedeflerken fazla protein alımı nedeniyle düşündüğünüzün tam tersi ile karşılaşabilirsiniz.

BESLENME UZMANINDAN YARDIM ALIN

Bu noktada yapılması gereken mutlaka doğru beslenme önerilerine kulak vermektir. Zayıflamak ve vücut geliştirmek istenmesi durumunda ise beslenme uzmanlarından yardım almak sizi yanlış yapmaktan kurtaracaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Türkiye'ye mal olan lezzeti ilk bulan kişi anlattı! Bakın nasıl yapılıyormuşTürkiye'ye mal olan lezzeti ilk bulan kişi anlattı! Bakın nasıl yapılıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Türkiye'ye mal olan lezzeti ilk bulan kişi anlattı! Bakın nasıl yapılıyormuş

Türkiye'ye mal olan lezzeti ilk bulan kişi anlattı! Bakın nasıl yapılıyormuş

300 ton üretiliyor! Geçim kaynağına coğrafi işaret hamlesi

300 ton üretiliyor! Geçim kaynağına coğrafi işaret hamlesi

Tadına bakan vazgeçemiyor! ‘Enişte Lokumu’ tescillendi

Tadına bakan vazgeçemiyor! ‘Enişte Lokumu’ tescillendi

Bilinmeyen faydası! Kokusuyla mest ediyor ve karaciğer dostu

Bilinmeyen faydası! Kokusuyla mest ediyor ve karaciğer dostu

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

PH seviyesi bile etkiliyor! Öyle faydası varmış ki...

PH seviyesi bile etkiliyor! Öyle faydası varmış ki...

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kilo aldırdığını sanıyoruz ama...

Kilo aldırdığını sanıyoruz ama...

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Faydaları saymakla bitmiyor!

Faydaları saymakla bitmiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.