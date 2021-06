Çok fazla protein yediğinizde ne olur? Yararı kadar zararları da var

Gün içinde tüketilmesi gereken protein miktarı her besinde olduğu gibi kiloyla orantılı olarak değişim gösterir. Doğru protein miktarını bulmak içinse basit bir formülden destek alabilirsiniz. Kilonuzu kilogram cinsinden hesaplayın ve 0.8 ile çarpın.Bu her gün yemeniz gereken protein miktarını ortaya çıkaracaktır. Peki hesapladığınız miktarın üzerinde protein aldığınızda neler olur?

Öncelikle her şeyin fazlasının size zarar vereceğini unutmamanız gerekir. Diyet yapıyorsanız diyetinize eklediğiniz fazla olan her besin nasıl kalori artışına neden olduğundan kilo vermenizi engelliyorsa fazla protein tüketimde de aynı durum başınıza gelecektir. Ekstra kalorilerin protein, karbonhidrat veya yağdan kaynaklanması önemli değildir. Gereğinden fazla yediğiniz her besini vücut yağ olarak depoladığından sonuç değişmeyecektir.

FAZLA PROTEİN KALSİYUM KAYBINA YOL AÇIYOR!

Fazla protein alımı ile kas elde etmek isteyenler vücut geliştirmeyi hedeflerken kendilerini büyük bir zarara uğratabilir. Çünkü protein sindirilirken kana asit salınır. Vücuttaki asitleri nötralize etmek içinse kalsiyum kullanılır. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, fazla miktarda protein alımının kemiklerdeki kalsiyumu azaltabileceğini kanıtlamıştır. Yani sağlıklı beslenmeyi hedeflerken fazla protein alımı nedeniyle düşündüğünüzün tam tersi ile karşılaşabilirsiniz.

BESLENME UZMANINDAN YARDIM ALIN

Bu noktada yapılması gereken mutlaka doğru beslenme önerilerine kulak vermektir. Zayıflamak ve vücut geliştirmek istenmesi durumunda ise beslenme uzmanlarından yardım almak sizi yanlış yapmaktan kurtaracaktır.