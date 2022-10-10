Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı'nın gözünden sakındığı eşine bakın! Görenler şoke oldu

Çok Güzel Hareketler 2 programındaki tiplemeleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Safa Sarı, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Safa Sarı'nın eşi Kübra Sarı'yı görenler şaşıp kaldı.

Üsküdar doğumlu Safa Sarı, oyunculuğa çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı.

2013 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz programında finale kadar ilerleyen Safa Sarı; Bana Baba Dedi, Organize İşler Sazan Sarmalı, Küçük Esnaf ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

2019 yılından beri Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında sevenleriyle buluşan Safa Sarı'nın evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Geçtiğimiz günlerde lisede tanışıp evlendiği eşi Kübra Sarı'nın doğum günün kutlayan Safa Sarı, ''Benim güzel karıcım, biricik eşim, dostum, sırdaşım, en iyi arkadaşım… İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benimle evlendin. Hayatının en güzel yaşlarına benim yanımda bastığın için sana çok teşekkür ederim'' notunu düştü.

O DETAY ŞAŞIRTTI

Çok Güzel Hareketler 2'deki skeçlerinde sık sık ''Kupra'' lafını kullanan Safa Sarı'nın eşinin adının Kübra olması, izleyiciler tarafından garip karşılandı. İkilinin pozlarına ''Oha, Kupra gerçek çıktı'', ''Ben şok, sonunda Kupra'yı bulmuş'' ve ''Bütün sırrı bozdun Safa'' gibi yorumlar yapıldı.

2022'nin şubat ayında nikah masasına oturan çift, aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Safa Sarı ve eşinin pozlarına, ünlü isimler övgü dolu yorumlar yapıyor.



