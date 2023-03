Çok konuşulacak iddia... Counter-Strike 2 mi geliyor?

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki bu iddia, 'Counter- Strike 2 mi geliyor?' sorusunun da gündeme getirilmesine yol açtı. O iddia ise Espor gazetecisi Richard Lewis'a ait.

Lewis'ın iddiasına göre Valve, Counter-Strike: Global Offensive için büyük bir güncelleme yayınlamanın eşiğinde. Öne sürülen bilgilere göre konuya yakın kaynaklar Lewis'e, Valve'ın bu ayın başlarında şirketin Source 2 motorunda oyunun yeni bir sürümünü yayınlayabileceğini söyledi.

Geçmişte büyük CS:GO haberlerine imza atan Lewis, Valve'ın güncellenen oyunu denemek üzere şirketin Seattle'daki merkezinde bir grup profesyonel CS:GO oyuncusunu görevlendirdiğini iddia ediyor.

The Verge'ün haberinde, oyunun, Valve'ın Dota 2 ve Half-Life gibi diğer bazı oyunlarında da kullanılan Source 2 motoruna taşınmasının ise daha iyi bir CS:GO deneyimi sunabileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Valve'ın üzerinde çalıştığı tek güncelleme bu değil. Çünkü Lewis, iddiasına "yeni" CS:GO'nun, oyuncuların FACEIT veya ESEA gibi CS:GO maçlarını bulup katılabilecekleri üçüncü taraf platformlara daha çok benzeyen gelişmiş bir eşleştirme sistemiyle gelebileceğini de ekliyor. Valve'ın ayrıca oyun tarafından kullanılan sunucuların tick rate'ini 64'ten 128'e çıkarması ve böylece çevrimiçi maçlar sırasında daha az gecikme yaşanması bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Reddit'teki bir kullanıcı, Nvidia tarafından yayınlanan son sürücülerde yer alan "csgos2.exe" ve "cs2.exe" adlı şüpheli dosyalar keşfetmişti.

Something weird just happened. Latest NVIDIA drivers introduced support for unknown app executables called "csgos2.exe" and "cs2.exe". Why project is called Counter-Strike 2 and what are you cooking @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq