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Çok konuşulacak iddia... Counter-Strike 2 mi geliyor?

06.03.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Counter-Strike 2 mi geliyor?' sorusu çok konuşulacak bir iddia sonrası gündem oldu. E-spor gazetecisi Richard Lewis ortaya attığı o iddiaya göre Valve, Counter-Strike için büyük bir güncellemenin eşiğinde. Bu yüzden Counter Strike 2'nin adı geçiyor.

Çok konuşulacak iddia... Counter-Strike 2 mi geliyor?

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki bu iddia, 'Counter- Strike 2 mi geliyor?' sorusunun da gündeme getirilmesine yol açtı. O iddia ise Espor gazetecisi Richard Lewis'a ait.

BU CS:GO İDDİASI ÇOK KONUŞULACAK!

Lewis'ın iddiasına göre Valve, Counter-Strike: Global Offensive için büyük bir güncelleme yayınlamanın eşiğinde. Öne sürülen bilgilere göre konuya yakın kaynaklar Lewis'e, Valve'ın bu ayın başlarında şirketin Source 2 motorunda oyunun yeni bir sürümünü yayınlayabileceğini söyledi.

cs2

Geçmişte büyük CS:GO haberlerine imza atan Lewis, Valve'ın güncellenen oyunu denemek üzere şirketin Seattle'daki merkezinde bir grup profesyonel CS:GO oyuncusunu görevlendirdiğini iddia ediyor.

The Verge'ün haberinde, oyunun, Valve'ın Dota 2 ve Half-Life gibi diğer bazı oyunlarında da kullanılan Source 2 motoruna taşınmasının ise daha iyi bir CS:GO deneyimi sunabileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Valve'ın üzerinde çalıştığı tek güncelleme bu değil. Çünkü Lewis, iddiasına "yeni" CS:GO'nun, oyuncuların FACEIT veya ESEA gibi CS:GO maçlarını bulup katılabilecekleri üçüncü taraf platformlara daha çok benzeyen gelişmiş bir eşleştirme sistemiyle gelebileceğini de ekliyor. Valve'ın ayrıca oyun tarafından kullanılan sunucuların tick rate'ini 64'ten 128'e çıkarması ve böylece çevrimiçi maçlar sırasında daha az gecikme yaşanması bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Reddit'teki bir kullanıcı, Nvidia tarafından yayınlanan son sürücülerde yer alan "csgos2.exe" ve "cs2.exe" adlı şüpheli dosyalar keşfetmişti.

İşte tüm bunlar yeni bir Counter-Strike oyununun geliştirilmekte olduğu iddiasını güçlendirdi.

Her ne kadar Valve tamamen yeni bir oyun yayınlıyormuş gibi görünse de, bazı Twitter kullanıcıları bunun sadece Valve'ın oyunu Source 2 motoruna taşıyacağı anlamına geldiği iddiasında. Lewis ise oyunun "neredeyse hazır" olduğunu öne sürüyor.

Yine de Valve'den gelecek açıklamalara kulak kabartmak gerekiyor.

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counter strike

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