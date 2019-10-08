KADIN

Çok konuşulacak reklam! Erkeklerin de regl olduğu bir dünyayı hayal ettiler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 08.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

ABD'li İkiz kardeşler Radha ve Miki Agraval'ın 2015 yılında kurdukları bir iç çamaşırı firması çok konuşulacak bir reklama imza attı. Firmanın empati duygusu üzerine kurulu yeni reklamı, erkeklerin de regl olduğu bir dünyayı gözler önüne seriyor.

Regl döneminde ağrı, bitkinlik, ter basmaları, değişen duygu durumlarıyla mücadele eden kadınlar bir de sızma yaşanma ihtimaline karşı kendilerini sürekli kontrol etmek durumunda kalıyorlar.

Çamaşır firması da kadınların regl döneminde yaşadıkları durumlarla başa çıkmak zorunda kalan erkekler olduğu bir dünyayı gözler önüne serdi. Firma, erkeklerin bu dönemden geçen kadınları anlamasını istiyor.

Söz konusu reklam çocuğun babasına regl olduğunu açıklamasıyla başlıyor. Daha sonra kadınların regl döneminde yaşadığı sızıntı reklama yansıyor. Videoda okul dolabından tampon ve pedleri düşüren bir genç ve iç çamaşırından tampon ipi sarkan adam yer alıyor. Video, okul sırası altından arkadaşına tampon veren bir genç ile devam ediyor.

Reklamın ses getirmesinden memnun olan ve firma adına konuşan Miki, toplumun bu konuda daha rahat olduğu bir dünya istiyoruz. Regl bir hastalık değil ancak bazı ülkelerde hala tabu. Biz hiçbir kadının vücudu yüzünden hayattan geri kalmaması gerektiğine inanıyoruz' diye konuşuyor.

Miki ve Radha, ürettikleri iç çamaşırıyla hem bu algıyı değiştirmeyi hem de var olan ürünlerin ortaya çıkardığı olası problemleri kadınların hayatlarından çıkarmayı hedefliyorlar.

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ÇAMAŞIRLAR, REGL SIZINTISINI ÖNLÜYOR

Firmanın ürettiği iç çamaşırları dört katmandan oluşuyor. İlk katman kuru tutan, nem giderici bir yüzeye; ikinci katman ise anti bakteriyel bir yapıya sahip. Üçüncü katman, esas bölüm, iki tampon kadar sıvı emebiliyor. Son dokunuş olan dördüncü katman ise sızıntıları önleyen yapıyı içeriyor.

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regl dönemi thinx thinx reklam

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