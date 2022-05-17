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Çok konuşulacak seçim anketi! Demirtaş, Ümit Özdağ, Tanju Özcan... Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

17.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset sahnesi son dönemde oldukça gergin. Kaftancıoğlu kararının ardından hükümete sert sözlerle yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, son paylaşımını Arapça yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açmıştı. SONAR'ın seçim anketinde birbirinden ilginç sonuçlar yer aldı. İşte Ümit Özdağ ve Tanju Özcan sürprizi!

Çok konuşulacak seçim anketi! Demirtaş, Ümit Özdağ, Tanju Özcan... Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı adayı henüz belli olmadı. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı konuşulurken SONAR'ın anketinden çıkan sonuç 'sürpriz' olarak nitelendirildi. Buna göre hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş hem de Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun önünde yer aldı.

SON SEÇİM ANKETİNDE ÜMİT ÖZDAĞ & TANJU ÖZCAN SÜRPRİZİ!

SONAR'ın son seçim anketinde 'Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?' sorusu soruldu. Ankete katılanların %34.8'i Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken %13.9'u Mansur Yavaş ismini verdi.

KARARSIZ, CEVAPSIZ VE HİÇBİRİ DİYENLER ORANTISAL OLARAK DAĞITILMAMIŞ

**RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %34.8
MANSUR YAVAŞ: %13.9
EKREM İMAMOĞLU: %11.1
MERAL AKŞENER: %7.1
SELAHATTİN DEMİRTAŞ: %4.2
KEMAL KILIÇDAROĞLU: %3.5
DEVLET BAHÇELİ: %2.5
MUHARREM İNCE: %2.4
ALİ BABACAN: %1.7
FATİH ERBAKAN: %1.6
MUSTAFA SARIGÜL: %1.3
ÜMİT ÖZDAĞ: %1.1
TANJU ÖZCAN: %1.1

Kararsızlar dağıtılınca ortaya çıkan sonuç ise şu şekilde oldu...

sonar

SONAR'IN ANKETİNDE SON DURUM NE?

'Bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusuna cevap veren kişiler (kararsızlar eşit dağıtıldıktan sonra) %32.5 AK Parti yanıtını verdi. İkinci parti ise %24.4 ile CHP oldu.

**AK PARTİ: %32.5
CHP: %24.4
İYİ PARTİ: 15
HDP: %8.6
MHP: %7.2
DEVA: %2
BBP: %1.8
MEMLEKET: %1.6
TDP (SARIGÜL): %1.5
DSP: %1.4
YENİDEN REFAH: %1.3

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Ümit Özdağ
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Chp %28 akp %24 iyi %23 hdp %12, MHP %5 te kalacak, yandaş anketler boşşş
uydur uydur yaz nasıl olsa 20 yıldır yalana alıştı milletimiz.
MHP nasıl ya yüzde bir alamaz onlar artık yalan anket

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