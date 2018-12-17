Çok korkuyorum, yüzümün tam ortasında!

BİRÇOK BURUN BİRBİRİNE BENZİYOR
Böylesine önemli bir işlemi gerçekleştirecek olan her cerrahın yapmak istediği ile ilgili bir felsefesinin olması gerekir. Son yıllarda en çok dikkati çeken durum ise estetik ameliyat sonrası herkesin burnunun birbirine benzediği.
Tek başına burnu alıp masanın üzerine koysanız belki çok güzel hatta kusursuz denebilir. Ama kişinin yüzünde aynı ifadeyi taşımıyor. Yani her burun her yüze uygun olmayabiliyor. O halde ne yapmak gerekir?
Burun ameliyatından önce hastanın ameliyattan beklentisini, hastanın yüzünün kemik yapısını ve yumuşak doku yapısını iyi analiz etmek gerek. Bunun dışında hastanın yaşı, cinsiyeti, hatta boyu bile ameliyat planını yaparken bir kriter. Peki tüm bu kriterleri kullanarak elde edilen sonuçlarda ne hedeflenir? Basit, hastanın dikkatini çekmeyecek bir burun amaçlamak.
BURUN ESTETİĞİ AMELİYATINDA BAŞARININ PÜF NOKTASI
Hastayı ameliyata getiren sebep, aynaya baktığı zaman burnunun şeklinden memnun olmamasıdır. Yani aslında aynaya baktığı zaman gözün burnuna takılmasıdır. Eğer ameliyattan sonra hasta aynaya baktığı zaman gözünün burnuna takılmaması sağlayanabilirse, bunun yerine hasta kaşlarını, gözlerini ve dudaklarını görebilirse işte o zaman ameliyat başarıya ulaşmış olur.
Burun estetiği için hastaları seçmek oldukça dikkat gerektirir. “Burnum hokka gibi olsun”, “burnumun ucu şöyle kalkık olsun”, “burnum şöyle kavisli olsun” diye çok fazla düşünen ve kendi fotoğrafları üzerinde sürekli photoshop yaparak oynayan kişiler aslında uygun bir hasta adayı değildir.
Burun estetiği konusunda diğer ameliyatların çoğuna göre daha fazla görüşme zamanı ayrılması gerekmesinin temel nedeni de budur. Burun estetiği yaşlanma bulgusunu geri çevirmek için yapılan bir işlem olamaz.
AMELİYATLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA ERKEN YAŞTA YAPILMALI
Diğer pek çok estetik ameliyatın aksine burun estetiği gelişimsel olarak mutsuz eden bir deformiteye yönelik yapılır. Yüz germe ameliyatında hastanın kafasında kendisiyle ilgili bir imaj vardır ve amacı örneğin; yirmi sene önceki haline dönmektir.
Burun ameliyatı için böyle bir şeyden bahsedilemez. Nasıl bir işlem yapılırsa yapılsın hasta için tamamen yeni bir adaptasyon gerekecektir. Bu nedenle burun ile ilgili sıkıntısı olan kişilerin ameliyatı mümkün olduğunca erken bir yaşta olmalarıdır. Bu şekilde adaptasyon daha hızlı ve kolay olabiliyor.
MİNİMAL DEĞİŞİMLER ÖNERİLİR
Eğer kırklı yaşlarına kadar beklerseniz adaptasyon süreci sizin için daha zor geçer. Daha ileri yaş hasta grubuma ufak dokunuşlarla minimal değişimler önerilir.
Bu şekilde etrafları bile ameliyat olduklarını tam olarak anlayamıyor ve yeni görünümlerine adaptasyon süreçleri daha başarılı oluyor. Erken yaşta burun ameliyatı demişken bu konunun biraz açılması gerekiyor.
Kişinin karakterinin henüz oturmaya başladığı 18-25 yaş arası dönemde ameliyat kararı verirken ailenin desteği çok önemli. Ameliyatı isteyen gencin haklı gerekçelerinin ve makul beklentilerinin olması da aynı derecede mühimdir..
Doç. Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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