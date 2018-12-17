Çok korkuyorum, yüzümün tam ortasında!

BİRÇOK BURUN BİRBİRİNE BENZİYOR

Böylesine önemli bir işlemi gerçekleştirecek olan her cerrahın yapmak istediği ile ilgili bir felsefesinin olması gerekir. Son yıllarda en çok dikkati çeken durum ise estetik ameliyat sonrası herkesin burnunun birbirine benzediği.

Tek başına burnu alıp masanın üzerine koysanız belki çok güzel hatta kusursuz denebilir. Ama kişinin yüzünde aynı ifadeyi taşımıyor. Yani her burun her yüze uygun olmayabiliyor. O halde ne yapmak gerekir?

Burun ameliyatından önce hastanın ameliyattan beklentisini, hastanın yüzünün kemik yapısını ve yumuşak doku yapısını iyi analiz etmek gerek. Bunun dışında hastanın yaşı, cinsiyeti, hatta boyu bile ameliyat planını yaparken bir kriter. Peki tüm bu kriterleri kullanarak elde edilen sonuçlarda ne hedeflenir? Basit, hastanın dikkatini çekmeyecek bir burun amaçlamak.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATINDA BAŞARININ PÜF NOKTASI

Hastayı ameliyata getiren sebep, aynaya baktığı zaman burnunun şeklinden memnun olmamasıdır. Yani aslında aynaya baktığı zaman gözün burnuna takılmasıdır. Eğer ameliyattan sonra hasta aynaya baktığı zaman gözünün burnuna takılmaması sağlayanabilirse, bunun yerine hasta kaşlarını, gözlerini ve dudaklarını görebilirse işte o zaman ameliyat başarıya ulaşmış olur.