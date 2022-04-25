HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çok riskli! Vücudunuzu mutlaka kontrol edin

Çok riskli! Vücudunuzu mutlaka kontrol edin

25.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda sosyalleşme artma başladı. Açık alanlar sağlık için ne kadar iyi olsa da çimlerde bulunan keneler sağlığı tehlikeye atabiliyor. Kene ısırıkları görülmeden fark edilmeyebiliyor. Uzmanlar kırsal alana giden kişilerin eve dönünce vücutlarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Çok riskli! Vücudunuzu mutlaka kontrol edin

Kene ısırıkları her sene bahar aylarında korku oluşturuyor. Doğayla iç içe olmak insanlara iyi gelse de kene ısırmaları göz korkutuyor. Her yıl bir sürü insan kene ısırmaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu sebeple kene ısırıklarına karşı bilinçli olunması gerekiyor. Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyararak; "Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz" dedi.

KENE ISIRIKLARI AĞRISIZ OLDUĞU İÇİN FARK ETMEK ZOR OLABİLİYOR

k1

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte görülebilecek kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyaran Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırığının ağrısız olduğu için vatandaşın fark ettiğinde birkaç gün geçmiş olabileceğini ifade ederek; "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA); kenenin üzerinde taşıdığı parazitleri iğnesi ya da ısırdığı yerdeki durum nedeniyle vücuda aktarmasıdır. Genellikle nemli ortamlarda, çayırlı alanlarda, kırsallarda kene ısırmaları görülebilir. Kene ısırmaları ağrısızdır. Ağrısız olduğu için bireyler kene ısırmasını fark etmezler. Kene ısırığını fark ettiklerinde ise üzerinden birkaç gün geçmiş olabilir. Bu tehlikeli bir durum. Keneyi tespit ettiklerinde keneyi kendilerinin çıkarmaması gerekiyor. Çünkü iğnesi içinde kaldığında orada ciddi bir reaksiyonla beraber ciddi alerjik reaksiyonlara kadar ilerleyen bir duruma neden olabilir. Keneyi biz acil servislerde, elimizdeki özel aletlerle, yöntemle çıkarıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda bunları incelemeye gönderiyoruz. Ancak hastalar geldiğinde kan sayımı istiyoruz. Kan sayımında trombositlerinde bir düşüş olup olmadığına bakarak polikliniklerimize yönlendirerek tedavilerini düzenliyoruz. Devem eden takipte trombositlerinde düşüklük tespit edilen hastalar, eğer 1. Basamak Sağlık Kurumu’nda ise mutlaka 2. Basamak Sağlık Kurumlarına gönderilmesi gerekmektedir. Burada uzmanlarımız devreye giriyor. Gerekli durumlarda hastanın izole edilerek servislere yatırılması gerekiyor ve uzun bir takip süreci var. Bu açıdan toplumumuzun bu konuda bilinçli olmasını, kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini öneriyorum. Tespit ettiklerinde panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu belirtiler astımın habercisi! Bu belirtiler astımın habercisi!
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısındaBayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında
Skandal 'Türkiye' provokasyonu!Skandal 'Türkiye' provokasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

Sahalarda ender görülür! Cüneyt Çakır bakın ne yaptı...

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Hastane savaş alanına döndü! Bakan Koca'dan açıklama geldi

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.