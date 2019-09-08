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Çok sık tercih ediliyor! Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 08.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi’nden Doç. Dr. Mahmut Kuşdemir, günümüzde sıkça tercih edilen dental estetik uygulamalarından diş beyazlatılmasına karşı uyarıda bulundu. Kuşdemir, yaptığı açıklamada, beyazlatma işleminde renklenmiş dişlere kimyasal ajanların uygulanarak renk pigmentlerinin okside edilip renginin açıldığına dikkati çekti.

Çok sık tercih ediliyor! Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin

Doç. Dr. Mahmut Kuşdemir, diş beyazlatma vadeden macun ve gargaraların dişleri aşındırdığını belirterek, dişlerde yüksek hassasiyete yol açabileceğini söyledi.

Renklenme derecesinin hasta beklentisi ve süreç göz önünde bulundurularak farklı şekillerde uygulandığını belirten Kuşdemir, "Klinik ortamda hekim kontrolünde daha yüksek konsantrasyonlu ajanlarla gerçekleştirilen ağartma işlemi klinik tipi ağartma olarak adlandırılır. Ağartma ajanının dişlere uygulanmasının ardından, ajanın aktivasyonunun daha etkin hale gelmesi için sıklıkla lazer, plazma ark gibi cihazların yardımına başvurulur" dedi.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Kuşdemir, evde yapılan diş beyazlatmanın doktor kontrolünde uygulanması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Daha yavaş sonuç elde edilen ve düşük konsantrasyonlu ajanların kullanıldığı ev tipi ağartma sistemleri hastanın tedaviyi hekim kontrolünde evde plaklar aracılığıyla kendisinin sürdürdüğü tedavi yöntemidir. Kombine ağartma tedavileri ise daha etkin beyazlama beklentisi olan hastalarda klinik çalışmanın ardından ev tipi işlemle devam edilmesidir.

ASLINDA AŞINDIRIYORLAR

Gargaralar, fırçalar, diş macunları, diş ipleri ve beyazlatma bantları gibi ‘tezgâh üstü ürünlere’ dikkat çeken Kuşdemir, sözlerini şöyle noktaladı: "Diş beyazlatma özelliği ile piyasaya sürülen diş macunlarının beyazlatıcı etkileri genellikle aşındırıcı özelliklerinden ileri geliyor. Bu ürünler nadiren karbamid peroksid veya hidrojen peroksid gibi ağartma ajanları içeriyor. Bununla birlikte bu ürünlerin sadece dış lekelenmeleri uzaklaştırdığı ve yüksek hassasiyet yapabildiği biliniyor. Beyazlatıcı ağız gargaraları leke oluşumunu ve plak oluşumunu önleme iddiası ile piyasaya sürülüyor. Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin.

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Beyazlatıcı diş ipleri diş ara yüzeylerindeki renklenmeleri uzaklaştırmak amacıyla kullanılıyor. Fırçayla uygulanan jeller veya cilalar, bariyersiz kullanılan beyazlatma ajanı içeren süspansiyon olarak diş yüzeyine fırça ile sürülüyor. Beyazlatma bantları, plak kullanımını elimine etmek üzere tasarlanmış ağartma ajanı içeren ve ön dişlere bağlanarak kısmen kısa zaman aralıklarında aktif içerik salımı yapan ürünler. Bu bantlar, hekim kontrolünde olan ağartma tedavilerine kıyasla daha ekonomik oluşları ve sağladıkları hasta memnuniyeti ile popüler hale geldi. Ancak unutulmamalı ki tezgâh üstü ürünlerle elde edilen renk değişiminin asla doktor kontrollü ağartma tedavileri kadar etkin olamaz".

İHA

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Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma gargara

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