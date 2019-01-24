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Çöken binanın enkazında kalan kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:19 | Son Güncelleme

İzmir'de çöken binanın altından kalan İbrahim Yardım'ın cansız bedeni, yaklaşık 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çöken 3 katlı metruk binanın enkazında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken metruk binanın enkazında kalan kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam etti.

AFAD ve itfaiye ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin de yer aldığı çalışmalarda, kokuya duyarlı dedektör köpekler de kullanıldı.

Gece saatlerinde seyyar ışıklandırmalar altında yapılan ve 8 saat süren çalışma sonucunda ekipler, ilk önce enkazda kalan kişinin cep telefonuna, daha sonra da cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan kişinin, çevresinde "Hacı İbrahim" diye bilinen, hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve arkadaşlarıyla metruk binayı ev olarak kullandığı belirtilen 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu belirlendi.

Yardım'ın cansız bedeni, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde dün 3 katlı metruk bina çökmüş, enkazda kalan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla, 1 kişi de itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılmıştı. Binada kaldığı belirtilen kişiye ise telefonla ulaşılamaması üzerine kurtarma çalışmasına hız verilmişti.

Çöken binanın enkazında kalan kişinin cesedine ulaşıldı

- İzmir'de çöken binanın altından kalan İbrahim Yardım'ın cansız bedeni, yaklaşık 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü

İzmir'de 3 katlı metruk bina çöktü
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3 katlı AFAD ambulans itfaiye kurtarma çalışması metruk bina

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