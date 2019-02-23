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Çölyak hastalığını giysilerle anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

ATILIM Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim üyesi Dr.

Çölyak hastalığını giysilerle anlattı

Gizem KARADAĞ - Özgür ALTIN / ANKARA, (DHA) - ATILIM Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim üyesi Dr. Başak Boğday Saygılı, çölyak hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için ‘İçimizdeki Sır’ adlı kişisel sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim üyesi Dr. Başak Boğday Saygılı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde ‘İçimizdeki Sır’ sergisini açtı. 6 yıldır çölyak hastası olan Dr. Saygılı (38), davetlilere ev yapımı glütensiz kek ikram etti. Dr. Saygılı, bunun bir hastalık değil bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

"DİYET YAPILMAZSA PEK ÇOK AĞRIYA VE HASTALIĞA NEDEN OLUYOR"

Sergisinde 9 parça giysi ile çölyak olan bir kişinin yaşadığı süreci anlatan Saygılı, şunları söyledi:

“Çölyak öncelikle bağırsaklarda gerçekleşiyor. Bağırsaklar aslında ikinci beynimiz olarak birçok kaynakta yer alıyor. Bende çölyaklıların sorunlarını ele alarak bağırsakta ve insan vücudunda yaşanan değişimi siyah kıyafetlerle anlattım. Giysilerde kullanılan kırmızıları da ağrıları vurgulamak için kullandım. Çünkü bu diyet yapılmadığı takdirde pek çok ağrıya ve hastalığa neden oluyor. İnsanlar yıllarca çölyak veya glüten hassasiyetini bilmeden yaşıyor. Sergimin ismini, bu nedenle ‘İçimizdeki Sır’ olarak belirledim.”

Serginin 27 Şubat’a kadar devam edeceğini kaydeden Dr. Başak Boğday Saygılı, “Bu konuya moda tasarımı öğretim üyesi olarak ben bu şekilde destek oldum. Eminim daha farklı desteklerle bu konunun daha çok üzerinde durulabilir” dedi.

Çölyak hastalığını giysilerle anlattıÇölyak hastalığını giysilerle anlattıÇölyak hastalığını giysilerle anlattıÇölyak hastalığını giysilerle anlattı

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