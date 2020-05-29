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Çöp atmaya çıktı 6 bin lirasından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde iş yerini kapatmak üzereyken çöp atmak için dışarı çıkan market sahibi, 6 bin lirasından oldu. Market sahibi dışardayken içeri giren hırsız, masanın üzerindeki çantada bulunan 6 bin lirayı alıp kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde market sahibi Hasan Küçük, akşam 23.00 sıralarında marketini kapatmak için hazırlık yaparken hayatının şokunu yaşadı. Kasada biriken 6 bin lirayı çantayla birlikte masanın üzerine bırakıp çöp atmaya gittiği esnada dükkana giren hırsız, çantanın içindeki 6 bin lirayı arayı alıp kaçtı. Hırsızlık, marketteki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Market sahibi Hasan Küçük, "Dün akşam saat 11’de kasayı topladım. Çantanın içinde biriken yaklaşık 5 bin 500-6 bin lira para vardı. Masanın üstüne koydum. Kepengin bir tarafını kapattım bir tarafı açıktı. Kapıyı elimle örttüm. Karşıya çöp atmaya gittim, 5 dakika gittim geldim. İçeriye hırsız girdi ve yaklaşık 5 bin 500-6 bin lira paramı aldı. Ondan sonra kamera görüntülerine baktım ve polisi aradım" diye konuştu.

İHA

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