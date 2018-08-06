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'Çöp kadın' yorumuna çöp torbasından elbise yaparak cevap verdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KENDİN YAP HABERLERİ  | 06.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

YouTuber ve instagram fenomeni Amber Scholl DIY (kendin yap) videolarıyla adından söz ettiriyor. Milyonlarca beğeneni olsa bile olumsuz eleştiriler de alan fenomen, bir takipçisinin, 'çöp kadın' yorumunu görmezden gelemedi ve cevap olarak, "Eğer biri size çöp olduğunuzu söylüyorsa çöp torbalarından bir elbise yapın ve karşısına çıkın. Ona tamamen haklı olduğunuzu kanıtlayın" diye bir tweet attı.

'Çöp kadın' yorumuna çöp torbasından elbise yaparak cevap verdi

Amber Scholl isimli YouTuber, kanalında farklı malzemeleri değerlendirerek muhteşem işlere imza atıyor. Kendisi farklı şeylerin nasıl yapılacağını açıkladığı DIY videoları sayesinde popüler oldu.

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Pek çok insan Amber’in güzelliğine ve yeteneğine hayranlık duyuyor, ama aynı zamanda birçok insanı da mutlu edemiyor.

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Amber takipçisinin, 'yaptığın her şey çöp gibi, çöplük gibisin' yorumuna bildiği tarzda cevap verdi.

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Amber, yeni videosu için çöp torbasından elbise yaptı ve adım adım elbisenin yapılışını anlattı.

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Önce çöp torbasından elbise yapabilmek için ihtiyacı olan malzemeleri aldı. Çöp torbaları dışında maskeleme bandı, koli bandı, yapıştırıcı, siyah korse ve eski bir etek gerekiyordu.

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Fenomen kadın ilk olarak poşetlere gül şekli verdi. Ardından gülleri yapıştırıcı yardımıyla büstiyerin üzerine yapıştırdı. Poşet gülleri, elbisenin etek uçları için de hazırladı.

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Elbise için “Bu güne kadar yaptığım en iyi DIY çalışması” diyor Amber Scholl ve ekliyor ''Hayat sana çöp torbaları veriyorsa, harika bir elbise yapmak için onları kullanın! Çöp torbalarınızı atmadan önce bir kez daha düşünün.''

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Amber Scholl,hakaret etmediğiniz ve İnternet trollerini çok ciddiye almadığınız takdirde çok daha iyi bir hayat yaşanacağını kanıtlıyor.

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