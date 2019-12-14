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Çöp toplama meydan okuması akımına gençlerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan Trashtag Challenge hareketine Tokat’ta üniversite öğrencileri destek verdi.Dünya genelinde çevre bilinci oluşturmak için başlatılan #Trashtag etiketli çöp toplama meydan okuması (challange) kapsamında çöp dolu yerlerin öncesi ve temizledikten sonraki halleriyle sosyal medyada paylaşılması akımı devam ediyor.

Sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan Trashtag Challenge hareketine Tokat’ta üniversite öğrencileri destek verdi.
Dünya genelinde çevre bilinci oluşturmak için başlatılan #Trashtag etiketli çöp toplama meydan okuması (challange) kapsamında çöp dolu yerlerin öncesi ve temizledikten sonraki halleriyle sosyal medyada paylaşılması akımı devam ediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği öğrencileri de bu akıma destek vermek için kendilerine çöplerle kaplı bir alanı seçti. Topçam Mahallesinde çöplerle dolu alanın halini fotoğraflayan öğrenciler ellerine eldiven takarak çöp topladı. Gençler temizlik yaptıktan sonra da alanın temiz halini fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Çöplerle dolu ortamları temizleyerek doğal haline getiren öğrencilerden Emine Öğüt, çevre kirliliği günümüzün en büyük sorunlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, "Bizde Türk gençleri olarak bu sorunu önlemeye çalıştık. Şahsı adıma Türk kadını sadece evde değil dışarıda da temizlik yapmalı. Çevremizi geleceğe en iyi şekilde bırakmalıyız. Arkadaşlarımızla böyle bir proje yaprak insanlara örnek olmak istedik” dedi. Dünya’da önce ve sonrası olarak bulunan akımı Tokat’ta da gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Öğüt, “Gerçekten faydalı bir proje, herkesten bu duyarlılığı bekliyoruz” diye konuştu.
Üniversite Öğrencisi Hüseyin Bıyık ise proje kapsamında çöplerin yayıldığı alanı kısa sürede temizlediklerini belirterek, “Dünya genelinde devam eden bir akım var. Tokatlılar olarak bu akıma destek olmaya çalıştık. Çevremizi temiz tutmak ve insanlara bu projeyi duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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