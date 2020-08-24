Çöplükte doğan 18 cm boyundaki cüce kedi yeni ailesine kavuştu

Nadir görülen cüclelikle doğan siyah beyaz kedi, oyunculuğu ile kalpleri ele geçirerek sonsuz yuvasına kavuştu.

İngiltere’de Cornwall’da bir çiftlikte dünyaya gelen Mowzer’ın büyüklüğü olması gerekenin neredeyse yarısı. Kocaman mavi gözlere ve vücuduyla orantısız uzuvlara sahip ve dişsiz olan yavru kedi, doğumdan sonra bir hayvan barınağına getirildi.

Kedi bakım uzmanı Kirsty Balcombe “Mowzer barınaktaki herkesi kısa zaman içinde büyüledi. Bu kadar küçük bir kediye göre muazzam bir kişiliği var. Mowzer’ı tarif edecek tek kelime ‘büyüleyici’. Onu seyretmeden yanından geçip gitmek imkansız. İnsanların ayakları altında yuvarlanmayı çok seviyor” dedi.

12 haftalık olan Mowzer yeni evine gittiğinde 750 gr ağırlığındaydı.



Oldukça oyuncu olan Mowzer, 12 haftalık bir kedi olmasına rağmen yalnızca 750 gr ağırlığında. Mowzer’ı sahiplenen Dawn Eddy “Mowzer üç haftadan biraz fazla bir süredir bizimle birlikte. O çok güçlü ve özel bir kedi. Hala ağırlığı 1 kg’ın altında, ama kalbi kesinlikle bir aslan kadar büyük. Bir bekçi gibi merdivenin tepesinde beklemesi seviyor ve ayaklarımızı kovalıyor. Ama neyse ki pençeleri çok yumuşak ve ön dişleri henüz çıkmadı. Çimleri çok seviyor ve yorulduğunda insanların omuzlarında uykuya dalmayı seviyor” dedi.



