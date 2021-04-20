HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı

Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı

20.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, bir kadından cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi.

Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bir alışveriş merkezi önünde dilenen ve çorap satan seyyar satıcı kadın yakalandı. Yakalanan kadınlara 235'er lira para cezası kesildi.

dea07b78ae35f52efd9a2bcb72547771

SEYYAR SATICI VE DİLENCİ KADINLAR ARASINDA "MAĞDUR" TARTIŞMASI

Ceza kesilme işlemi sırasında ise seyyar satıcı ile dilenci kadınlar arasında tartışma çıktı. Çorap satan kadının polise zorluk çıkarmasına tepki gösteren dilenci, "Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte sizin yüzünüzden biz mağdur duruma düşüyoruz. İhtiyacı olana mani oluyorsunuz. Dilendiğini neden söylemiyorsun? Benim 5 tane çocuğum var. Ben mendil satıyorum bana para veriyorlar, sana da veriyorlar" dedi. Dilencinin tepki göstermesi üzerine, seyyar satıcı kadın polis aracının önünden uzaklaştı.

da5174b1f8f0985f17a3340108e92b4e

YAPILAN ÜST ARAMASINDA CİP ANAHTARI ÇIKTI

Ceza işleminin ardından dilenci ve seyyar satıcıların üst araması yapıldı. Çorap satan kadının üzerinden bir cipin anahtarı çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kadının seyyar satıcılığa başlamadan önce aracını uzak bir noktaya park ettiği öğrenildi.

Kadının çorap satarken, "Ben öğretmenim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu çorapları satıyorum" dediği belirtildi.
Ayrıca kadın hakkında daha önce de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
'İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor''İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor'
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.