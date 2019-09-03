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Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile birlikte yaşadığı, kendisinin asker arkadaşı Salih Durmuş'u (49) tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk'ün (49), mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Baştürk'ün "Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım. Adreslerini boşanma davası için gelen tebligattan öğrendim. Sonra Çorlu'ya geldim, evlerinin olduğu mahalledeki parkta sabahladım" dediği öğrenildi.

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'da, cuma günü, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta, Salih Durmuş, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yapıp eve dönmek üzere yolda yürürken, arkalarından gelen kişi çifte kurşun yağdırdı.

Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaldırıldıkları hastanede birer gün arayla hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi.

Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki diğer kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası çifti öldürenin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve kadının birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un asker arkadaşı Nazım Baştürk, olduğu tespit edildi.

Olayın ardından kaçan Nazım Baştürk, oturduğu Yalova'daki evine girerken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Getirildiği Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Baştürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ, KAFAMA TAKTIM'

Baştürk'ün mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Eşinin kendisine 6 ay önce boşanma davası açıp, yaşadıkları Yalova'yı terk ettiğini belirten Nazım Baştürk, ifadesinde şunları söyledi:

"Ayrılınca eşimin Çorlu'da askerden önce arkadaşım olan ve askerliğimizi de birlikte yaptığım arkadaşım Salih'in yanına gittiğini ve ona kaçtığını duydum. Birlikte yaşıyorlarmış, gücüme gitti ve çok kafama taktım.

Çok düşündüm. Evime boşanma davası için mahkemeden tebligat geldiğinde Çorlu'da yaşadıkları adres yazıyordu.

Adreslerini tebligattan öğrendim. Adresi öğrendikten sonra Çorlu'ya geldim, evlerinin bulunduğu mahalledeki parkta sabahladım. Evden çıktıklarını gördüm. Alışveriş yaptılar sonra yolda giderken olay gerçekleşti."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın Çorlu nazım baştürk

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