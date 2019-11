Çorlu Kent Konseyi Başkanı Yavuz: “Tekirdağ’da kanser artışında Ergene Nehri’nin etkin olduğunu düşünüyorum”

Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan ve temizlenmesi adına Şafak Harekatı başlatılarak eylem planları hazırlanan Ergene Nehri ve Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor. Çorlu Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yavuz, Tekirdağ’ın kanser sıralamasında 4. sırada yer aldığını, bunda Ergene Nehri’nin etkisinin de olduğunu kaydetti.

Ergene Nehri’nin tarımsal sulamada kullanılmasının mümkün olmadığını kaydeden bölgede çiftçilik yapan Çorlu Ziraat Odası’nın geçmiş dönem başkanı ve Çorlu Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yavuz, Ergene Nehri’nin ve Çorlu Deresi’nin tarımsal sulamada kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili soruya, “Şu an kullanılması mümkün değil tabii ki, gördüğünüz gibi. Zamanında kullanılıyormuş bu su tarımsal sulamada. Benim ağabeyim Çorlu Ortaokulu’nda okurken bu derede yüzdüklerini ve balık tuttuklarını söylüyordu ama bizim zamanımızda uzun zamandan beri kullanılmıyor. Zaten epey zamandan beridir gündemde arıtılmasını bekliyoruz. Kesinlikle bu haliyle kullanılması mümkün değil. Bu Ergene Nehri Uzunköprü’ye kadar uzuyor. Uzunköprü bölgesinde de çeltik üretimi yüksek derecede yapıldığı için oranın üreticileri de bu olaydan mağdur, çünkü marka olan Uzunköprü çeltiği şu an neredeyse bitme safhasında kullanılmıyor” yanıtını verdi.

Ergene Nehri’nin ve Çorlu Deresi’nin tarımsal sulamada kullanılması durumunda insan sağlığına ne gibi etkileri olur sorusuna da yanıt veren Yavuz, "Kimyasal atık olduğu için çok büyük etkileri var. Hatta geçen gün bir programda izlemiştim. Tekirdağ şu an kanser sıralamasında Türkiye’de ilk 4’e girmiş, bu sıralamada Ergene Nehri’nin de etkin olduğunu düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.