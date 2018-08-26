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Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

Çorum'da bir düğün salonunda sıkılan biber gazından etkilenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İddiaya göre, gelin R.G. ile damat M.G'nin, kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimi sırasında salona gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından etrafa biber gazı sıkıldı.

DAVETLİLER GAZDAN ETKİLENDİ

Kısa sürede yayılan gazdan etkilenen bazı davetliler dışarı çıktı. Yaşanan paniğin ardından gelin ve damat ile diğer davetliler de salonu boşalttı.

Durumun bildirilmesi üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

25 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu gazdan etkilenen 25 kişi, ambulans ve otomobillerle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek bir süre müşahede altında tutulan 25 kişi, herhangi bir zehirlenme olayına rastlanmaması üzerine taburcu edildi.

Gelin R.Ş. ile damat M.Ş. de ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

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Çorum düğün biber gazı

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