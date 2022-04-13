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Çorum'da kayınpeder ile gelininin öldüğü kavga, ceviz dikme yeri tartışmasından çıkmış

13.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen 71 yaşındaki Yusuf Kaçmaz ile gelini 56 yaşındaki Hanım Kaçmaz’ın cenazeleri toprağa verildi. Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kavganın arazi anlaşmazlığı ve ceviz dikme yeri tartışmasından çıktığı belirtildi.

Çorum'da kayınpeder ile gelininin öldüğü kavga, ceviz dikme yeri tartışmasından çıkmış

Çorum Beyoğlan köyünde dün aralarında husumet bulunan komşu olan Kaçmaz ile Filiz aileleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Filiz, Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz silahla, Filiz ailesinin 3 ferdi ise darp sonucu yaralandı.

Kavgaya karışan, silahı kullandığı iddia edilen Ahmet Filiz’in de aralarında yer aldığı 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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KAVGA NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet olduğu, olay günü de ceviz dikme yeri meselesinden kavga ettikleri ortaya çıktı.

Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz, Beyoğlan köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmadaki sorguları tamamlamam 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Bu arada İskilip Atıf Hoca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

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