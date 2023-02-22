Çorum'da korkunç olay! Birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışma cinayetle bitti... Pompalı tüfekle vuruldu, hayatını kaybetti

Korkunç olay, sabaha karşı Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Osman B., Mücahit G. ve Burak İbbiği arasında birlikte alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İbbiği, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BURAK İBBİĞİ'YE AİT ARAÇLA BÖLGEDEN UZAKLAŞMIŞLAR

Burak İbbiği'ye ait araçla bölgeden uzaklaşan Osman B. ve Mücahit G., polis tarafından yakalanıp, gözaltına aldı.

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, aracın bagajında, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfeği ele geçirdi; olay yerinde ise 3 boş kartuş bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürüyor. (DHA)

