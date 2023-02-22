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  4. Çorum'da korkunç olay! Birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışma cinayetle bitti... Pompalı tüfekle vuruldu, hayatını kaybetti

Çorum'da korkunç olay! Birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışma cinayetle bitti... Pompalı tüfekle vuruldu, hayatını kaybetti

22.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Osman B. (18), Mücahit G. (22) ve Burak İbbiği (24) arasında birlikte alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda beraber alkol aldığı arkadaşları Osman B. ve Mücahit G. tarafından pompalı tüfekle vurulan Burak İbbiği, hayatını kaybetti. Burak İbbiği'ye ait araçla bölgeden uzaklaşan Osman B. ve Mücahit G., polis tarafından yakalanıp, gözaltına aldı.

Çorum'da korkunç olay! Birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışma cinayetle bitti... Pompalı tüfekle vuruldu, hayatını kaybetti

Korkunç olay, sabaha karşı Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Osman B., Mücahit G. ve Burak İbbiği arasında birlikte alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İbbiği, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BURAK İBBİĞİ'YE AİT ARAÇLA BÖLGEDEN UZAKLAŞMIŞLAR

Burak İbbiği'ye ait araçla bölgeden uzaklaşan Osman B. ve Mücahit G., polis tarafından yakalanıp, gözaltına aldı.

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POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, aracın bagajında, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfeği ele geçirdi; olay yerinde ise 3 boş kartuş bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürüyor. (DHA)

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cinayet Çorum kavga

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