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Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Çorum'da Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, “Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim” yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak’ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, “Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim” yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

ELEKTRİK KABLOSUYLA KENDİNİ ASTI

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum intihar

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
şu milletin haline bak ya yazık günah yemin ederim çok üzülüyorum
millet hep sıkıntıda günah olmayacak Allah'tan korkumuz olmayacak nüfusun yüzde 25 i yarın intihar eder....
allah insanimiza yardim etsin
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