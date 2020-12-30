Covid-19: ABD'de ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası Colorado'da tespit edildi

Uzmanlar mutasyona uğramış virüsün daha öncekilere göre çok daha bulaşıcı oluğunu, ancak bunun yakalananlar için daha büyük bir tehlike olduğu anlamına gelmediğini söylüyor.

Çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona yakalananın 20'li yaşlardaki bir erkek olduğu, herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığı ve şu anda izolasyonda tutulduğu kaydedildi.

ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ilk kez Colorado eyaletindeki bir vakada görüldü.

Colorado Valisi Jared Polis, tespit edilen vakanın izolasyona alındığını bildirdi.

Vakanın temaslılarında ise şu ana dek herhangi bir enfeksiyona rastlanmadığı kaydedildi.

Mutasyona uğramış virüs, haftasonunda da Kanada'da iki kişide görülmüştü.

ABD'de şu anda Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği iki aşı dağıtılıyor ve yapılıyor.

Hükümet, Aralık ayı sonuna dek 20 milyon ABD'liyi aşılamayı amaçlıyordu. Ancak resmi verilere göre şu ana dek sadece 2,1 milyon kişi aşılandı.

Seçilmiş Başkan Biden, aşılama programının "bir ulus olarak karşılaştıkları en büyük operasyonel zorluk" olduğunu belirtti.

Biden "Trump yönetiminin aşı dağıtım programı, tavkimin çok gerisinde. Bizi doğru yola sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Biden'ın eleştirisine Twitter'dan yanıt veren Başkan Donald Trump ise "federal hükümet tarafından teslim edidikten sonra, aşıları dağıtma sorumluluğunun eyaletlere ait olduğunu" söyledi.

Trump "Süreci çabuklaştırmak için para koymak da dahil sadece aşıyı geliştirmekle kalmadık, eyaletlere de gönderdik" dedi.