HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19: ABD'de ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası Colorado'da tespit edildi

Covid-19: ABD'de ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası Colorado'da tespit edildi

30.12.2020 04:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19: ABD'de ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası Colorado'da tespit edildi

ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ilk kez Colorado eyaletindeki bir vakada görüldü. Seçilmiş Başkan Joe Biden ise, aşılama programının takvimin çok gerisinde kaldığı için Trump yönetimini eleştirdi.

ABD'de, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ilk kez Colorado eyaletindeki bir vakada görüldü.

Çok daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona yakalananın 20'li yaşlardaki bir erkek olduğu, herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığı ve şu anda izolasyonda tutulduğu kaydedildi.

Eyalete bağlı sağlık yetkilileri, vakanın temaslarını ve yeni koronavirüs mutasyonuna yakalanmış olma potansiyeli taşıyanların tespit edilmeye çalışıldığını bilidirdi.

ABD'deki ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası, ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetimini aşı dağıtımı yüzünden eleştirmesinin ardından açıklandı.

Biden aşılama programının takvimin gerisinde kaldığını belirtti.

ABD'de 19 milyondan fazla teyitli vaka görüldü ve 337 binden fazla kişi öldü.

Uzmanlar mutasyona uğramış virüsün daha öncekilere göre çok daha bulaşıcı oluğunu, ancak bunun yakalananlar için daha büyük bir tehlike olduğu anlamına gelmediğini söylüyor.

ABD'li sağlık yetkilileri geçen hafta yaptıkları açıklamada, virüsün ülkede çoktan dolaşımda olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Colorado Valisi Jared Polis, tespit edilen vakanın izolasyona alındığını bildirdi.

Vakanın temaslılarında ise şu ana dek herhangi bir enfeksiyona rastlanmadığı kaydedildi.

Mutasyona uğramış virüs, haftasonunda da Kanada'da iki kişide görülmüştü.

ABD'de şu anda Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği iki aşı dağıtılıyor ve yapılıyor.

Hükümet, Aralık ayı sonuna dek 20 milyon ABD'liyi aşılamayı amaçlıyordu. Ancak resmi verilere göre şu ana dek sadece 2,1 milyon kişi aşılandı.

Seçilmiş Başkan Biden, aşılama programının "bir ulus olarak karşılaştıkları en büyük operasyonel zorluk" olduğunu belirtti.

Seçilmiş Başkan ABD halkının çoğunu aşılamanın aylar alacağını söyledi.

Biden "Trump yönetiminin aşı dağıtım programı, tavkimin çok gerisinde. Bizi doğru yola sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Biden'ın eleştirisine Twitter'dan yanıt veren Başkan Donald Trump ise "federal hükümet tarafından teslim edidikten sonra, aşıları dağıtma sorumluluğunun eyaletlere ait olduğunu" söyledi.

Trump "Süreci çabuklaştırmak için para koymak da dahil sadece aşıyı geliştirmekle kalmadık, eyaletlere de gönderdik" dedi.

Biden 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra başlayacak görev süresindeki ilk 100 gününde 100 milyon ABD'liyi aşılamayı vaat etmişti.

Biden bu hedefe ulaşmak için şu andaki hızın beş ya da altı katına çıkılması gerektiğini belirtti.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Moderna aşısından oldu.

Biden "Bu iyileştirmeyle bile, ABD nüfusunun çoğunluğunu aşılamak aylar sürecek" dedi.

Biden, Kore Savaşı yıllarından kalma bir yasayı kullanarak, özel şirketleri hükümet için aşı üretimini artırmaya zorlayabileceğini de belirtti.

Joe Biden, bu arada "ülkenin zor bir dönemden geçeceğini ve durumun iyileşmeye başlamadan önce kötüleşeceğini" vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırmasıVuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması
24 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!24 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia

Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia

Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı

Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili’de tespit edildi

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda 'en yüksek seviye' görüldü

ABD'de korkutan tablo! 'En yüksek seviye'

Koronavirüs Vuhan'da ilk ortaya çıktığında yarım milyon kişiye bulaşmış olabilir

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Bangladeş’te parmak izi olmayan aile görenleri şaşkına çevirdi

Parmak izi olmayan aile görenleri şaşkına çevirdi

Rus yetkililer sonunda itiraf etti: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

Gerçek rakamlar açıklandı: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak

AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.