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Covid-19: Uzmanlar, yeni alt varyantların akciğeri hedef aldığını düşünüyor

21.06.2022 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de uzmanlar koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirtirken Omicron'dan türeyen yeni BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının baskın olduğuna işaret ediyor ve bu varyantların antikorlara karşı daha dirençli olduğundan şüphe ediyor.

Covid-19: Uzmanlar, yeni alt varyantların akciğeri hedef aldığını düşünüyor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre Covid-19'a yakalanan ve hastanede tedavi görmek zorunda kalanların sayısı artıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ise bu kişilerin büyük çoğunluğunda BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının tespit edildiğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) ilk olarak Nisan ayında bu alt varyantları incelemeye başladı. WHO, BA.4 ile BA.5'in önceki varyantlara kıyasla bulaşıcılık oranını ve tehlike düzeyini saptamaya çalışıyor.

İngiliz basını, Tokyo Üniversitesi'nde bu alt varyantlar üzerine yapılan çalışmalara işaret ediyor. Bu çalışmaların ilk bulguları, BA.4, BA.5 ve BA.2.12.1 alt varyantlarının Alpha ve Delta'ya benzer şekilde yeniden akciğeri hedefliyor olabileceğini gösteriyor.

Dünyada son dönemde hakim olan Omicron varyantı ise akciğer dışı dokuyu enfekte ediyor, çoğu insanda daha hafif hastalıklara neden oluyordu.

Tokyo Üniversitesi'nde çalışan ve söz konusu varyantlar üzerinde çalışmalar sürdüren Kei Sato, BA.4, BA.4 ve BA.2.12.1 varyantlarının insanların akciğer dokularında daha etkili bir şekilde yayıldığını belirtiyor. Sato'nun ifadesine göre hamsterler üzerinde yapılan çalışmalarda BA.4 ile BA.5 varyantlarının daha ağır hastalığa yol açtığı tespit ediliyor.

Sato, "Bu yeni Omicron alt varyantlarının yarattığı küresel sağlık riskinin BA.2 varyantından daha yüksek olduğunu görüyoruz" diyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, (ECDC) Mayıs ayında BA.4 ile BA.5 varyantlarının "endişe verici" olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın hemen ardından ise İngiltere'de vaka sayılarının arttığı ve yeni varyantların baskın olmaya başladığı kaydedildi.

Hollanda'da da bu varyantların hızla yayıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar bu varyantların hastalık sürecini nasıl etkileyeceğini henüz tam olarak bilmiyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Dr. Mary Ramsay, "Henüz yoğun bakım girişlerinde bir yükseliş olmaması ümit verici. Ancak verileri çok dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz" diyor.

Öte yandan İngiltere'de 75 yaş üstü kişilerin ve bağışıklık sistemi zayıf olanların ilkbahar ve yaz mevsimlerini kapsayan dönemde 'hatırlatıcı doz aşı' yaptırması tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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