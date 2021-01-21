Covid: İngiltere’de son önlemlerden sonra koronavirüs vaka sayısı ‘bir ayda yüzde 50 arttı’

İngiltere'de koronavirüsün yayılma hızını inceleyen bilim insanları, önlemlerin artırıldığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Aralık başından sonra bir ay içinde vakalarda büyük artış görüldüğünü açıkladı.

Imperial College London'dan bilim insanlarının araştırmasına göre, 6-15 Ocak arasında vaka sayısı, bir ay öncesine kıyasla yüzde 50 daha yüksekti.

143 bin kişiye yapılan PCR testi sonuçlarına göre Aralık'ta virüs taşıyan kişilerin nüfusa oranı yüzde 0,91'ken, Ocak başında bu yüzde 1,58'e çıktı.

Yetkililer ise bu araştırmanın, sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisini henüz tam anlamıyla yansıtmadığını söylüyor.

Verilerin tamamı ise birkaç hafta içinde açıklanacak.

İngiltere'de hükümetin açıkladığı günlük koronavirüs verileri, Ocak'ın ikinci haftasından sonra vaka sayılarının azaldığını gösteriyor.

Araştırmacılar bunun Noel ve yılbaşı döneminde insanların daha fazla seyahat etmesi ve daha fazla kişiyi görmesinden kaynaklanıyor olabileceği belirtiyor.

'Böyle devam ederse daha sert önlemler gerek'

BBC Bilim Muhabiri Pallab Ghosh, hükümetin verilerinin pek çok kişiyi yakında önlemlerin azaltılabileceği yönünde umutlandırdığını fakat Imperial College verilerinin bununla uyuşmaması durumunda bu umudun azalabileceğini aktarıyor.