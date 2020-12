Creed serisinde radikal değişiklik! Michael B. Jordan için bir ilk

Creed serisinin üçüncü filminde sürpriz bir gelişme yaşandı. Creed serisinin başrol oyuncusu Michael B. Jordan, serinin üçüncü filminde hem başrol hem de yönetmen olarak yer alacak. Yıldız oyuncu bu şekilde Rocky serisinin yıldızı Sylvester Stallone'un izinden gitmiş olacak. Bir zamanların en unutulmaz film serilerinden biri olan Rocky’nin devam serisi niteliğinde olan Creed, ilk iki filmi ile seyircilerden tam puan almayı başarmıştı.

Rocky ve Creed serilerinin yapımcısı Irwin Winkler, Ekim 2020’de çıkan A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood adlı kitabında “Michael B. Jordan'a Creed III'ü yönetme şansı bulacağına dair söz verdim.” ifadelerini kullanmıştı.

MİCHAEL B. JORDAN, CREED 3’LE İLK DEFA YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURACAK

Kısa süre önce yeni filmi Sylvie’s Love için bir video röportaj veren Creed serisinin yıldızlarından Tessa Thompson, Creed III'ü Michael B. Jordan’ın yönetip yönetmeyeceği ile ilgili soruya olumlu yanıt vererek 33 yaşındaki Jordan’ın Creed III ile birlikte ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacağını doğrulamış oldu.