Cübbeli Ahmet'in sosyal medyayı sallayan sözleri...

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

1 / 11 SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yaptıkları yeniden sosyal medyanın gündeminde...

2 / 11 TERLİK SATMASI Cübbeli Ahmet'in cemaatine yönelik yaptığı bir konuşmasında, 130 liraya satılan bu terlikleri giyenlerin evinin bereketli olacağını, evlerinin yanmayacağını, evin içerisindeki eşyaların çalınmayacağını, rüyalarında da Hz. Muhammed'i (s.a.s) göreceklerini ileri sürüyor.

3 / 11 YILBAŞI YORUMU 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yapmıştı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Hoca, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'nün Twitter'da yaptığı yeni yıl yorumu sosyal medyayı salladı. Çok sayıda kişi, Cübbeli'nin yorumuna tepki göstermişti.

4 / 11 KERİMCAN DURMAZ ELEŞTİRİSİ Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Ne var ne yok?' adlı programda eşcinseller gündeme gelirken, sunucu Türker Akıncı isim vermeden Kerimcan Durmaz'ı gündeme getirdi. Cübbeli Hoca ise erkekten kadına özenenler için "Allah onları lanet etsin. Kırıtarak konuşmalar ve kırıtarak yürümeleri var. Erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlar var. Bunlara genel bir lanet var. Bu Allah'ın yarattığına müdahaledir. Hormonla savunuyorlar kendilerini... Git o zaman tedavi ol" şeklinde konuşmuştu.

5 / 11 SATRANÇ Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyada yer alan bir videosunda "Satranç tavladan da kumardan da beter, satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı…Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" sözleri de toplumca tepki görmüştü.

6 / 11 PROTEZ KOLU ÖPMESİ Cübbeli Ahmet Hoca son olarak, 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve protez kol yaptırılan Menzil Şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öptüğü fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu.

7 / 11 İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme damga vuran sözleri...

8 / 11 İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme damga vuran sözleri...

9 / 11 İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme damga vuran sözleri...

10 / 11 İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme damga vuran sözleri...