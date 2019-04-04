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Çukur'da şok ayrılık! Sena ölüyor mu? Dilan Çiçek Deniz Çukur'dan ayrıldı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 60. yeni bölümünde seyirciyi şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. Dizide Yamaç'ın eşi Sena ölüyor. Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz ise Çukur'a veda ediyor.

Çukur'da şok ayrılık! Sena ölüyor mu? Dilan Çiçek Deniz Çukur'dan ayrıldı mı?

Pazartesi akşamının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da seyircisi şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, Çukur'a ölerek veda ediyor.

Sena, son bölümde Mahsun tarafından kaçırılmıştı. Yamaç ise Sena'yı bulmak için harekete geçmişti. Vartolu ise Çarpışma dizisinden konuk olarak katılan Veli ve Cansız'dan yardım isteyerek Mahsun'un yerini bulmuştu. Ancak evde tek başına olan Sena, siyah yüzüklü gizemli kişi tarafından yeni bölümde öldürülüyor. Deniz'in oynadığı karakter için vefat ettiğini belirten bir görsel hazırlandığı da ortaya çıktı. Ay Yapım imzalı dizi mayıs sonunda sezon finali yapacak.

sena

Gökhan Horzum'un kaleme aldığı fenomen dizide son dönemde Menderes Samancılar, Onur Saylak ve Ali Sürmeli gibi peş peşe konuk oyuncu sürprizleri dikkat çekerken yeni bir flaş bir gelişme yaşanacak.

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