Çukurova'nın Ayasofyası'nda tarih tekrar canlanıyor! Hepsi bir bir gün yüzüne çıkarılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları süren Ala Camii, Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip. Titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkarılan mozaikler de bu tarihin günümüze ulaşan kanıtları.

1 / 5 Roma İmparatorluğu döneminde bin 800 yıl önce manastır olarak inşa edilen daha sonra kiliseye ve son olarak da Dulkadiroğlu Beyliği'nce camiye çevrilen ve "Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen Ala Cami'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları süren caminin Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

2 / 5 Ala Cami'de restorasyon sırasında mozaiklerin ortaya çıkarıldığını bildiren Torun, "Roma döneminde manastır olarak inşa edilen Ala Cami, Bizans döneminde kilise ve Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açılmıştır. Caminin çevresinde devam eden restorasyon çalışmalarında 3 dönemin izlerini taşıyan mozaikler ve beklediğimizden daha fazla mozaik alan çıktı.Titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." diye konuştu.

3 / 5 Çalışmaların bitiminde mozaiklerin üzerinin camla kapatılarak koruma altına alınacağını kaydeden Torun, caminin ibadete, tarihi eser ve mozaiklerin de ziyaretçilere açılacağını söyledi.

4 / 5 AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da ibadete açılmasının ardından caminin hem Kadirli'nin hem Osmaniye'nin hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: