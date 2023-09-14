HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de' Fatih Altaylı'dan genel başkanlık için çok konuşulacak kulis! İsim vermedi ama o özelliklerini tek tek sıraladı

'Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de' Fatih Altaylı'dan genel başkanlık için çok konuşulacak kulis! İsim vermedi ama o özelliklerini tek tek sıraladı

14.09.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP'de 'değişim' çağrıları yükselmiş, siyaset gündemi CHP'de yaşanan hareketliliğe dikkat kesilmişti. Kurultay süreci en çok konuşulan konulardan olurken genel başkan adaylığına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Son olarak gazeteci Fatih Altaylı, cuma günü CHP'de bir aday daha çıkacağını söyledi. İsim vermeyen Altaylı, bu kişiyle ilgili dikkat çeken bilgiler de vererek "Aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı bir isim" dedi.

'Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de' Fatih Altaylı'dan genel başkanlık için çok konuşulacak kulis! İsim vermedi ama o özelliklerini tek tek sıraladı

Türkiye'de partiler 'yerel seçim' için çalışmalarına başlarken CHP'de genel başkanlık tartışmaları sürüyor. CHP'nin Kurultay sürecine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP'de genel başkan adaylığı ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi.

"TAZE, HER ZAMAN İYİ BİR ŞEYDİR"

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınlanan programda kendisine yöneltilen "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önceden Mansur Bey'in adaylığını açıklamıştı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığını açıkladı. Üzerine de Özgür Özel genel başkanlığa aday olacağını söyledi. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu" sorusu üzerine "Özgür Özel'in zaten aday olacağı birkaç zamandır belliydi. Sanki genel merkezin iki adayından birisi. Yani yarış demokratik algısı yaratmak için bir de Özgür Özel de aday olsun demişler. Keşke Özgür Bey kazansa yarışı diyorum ben. Niye? Yeni bir hava, yeni bir kan... Özgür Özel CHP'nin bulabileceği en ideal genel başkan mıdır bilemem. Zaten CHP'nin en ideal genel başkanının kim olacağını belirlemek benim ne yetkim ne haddim ama bir yarış iyidir ve yeni bir tazelikte fayda vardır yani. Taze her zaman iyi bir şeydir. O yüzden CHP'ye de bir başka hava getirebilir Özgür Özel." şeklinde yanıt verdi.

"CUMA GÜNÜ BİR ADAY DAHA ÇIKACAK CHP'DE"

Altaylı devamında "Ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim" diyerek "Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de. Her şeyini de hemen hemen hazırladı, bütün evraklarını, imzalarını, şunlarını bunlarını. Yarın gidip genel başkan adaylığı için bir başvuru yapacak." ifadelerini kullandı.

f2

"ŞU ANA KADAR SİYASET SAHNESİNDE ŞAHSEN GÖRMEDİĞİMİZ BİR KİŞİLİK"

Hemen ardından Altaylı "Ve bana sorarsan bu başvuru yapacak olan kişi, söylemeye yetkili olmadığım için söylemiyorum ama CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyunun da saygısına mazhar olması çok muhtemel, çünkü saygın, önemli bir isim. Yarın da onun adaylık başvuru olacak diye bekliyorum. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmışlar. Yani böyle laf kalabalığıyla falan değil, çok önemli bir doktrinler de kaleme almış vaziyette. CHP'de nasıl bir şey bekliyor, nasıl bir şey yapmak istiyorlar, ne yapacaklar diye bir tür manifestoları da var. Ve yol haritaları da belli. Açıkçası, çok beğendim. Toplumsal karşılığı olur mu bilmiyorum. CHP buna yeşil ışık yakar mı? Ama CHP'ye heyecanlı bir katkı yapacaktır Kurultay sürecinde. Şu ana kadar da siyaset sahnesinde görmediğimiz, şahsen görmediğimiz bir kişilik. Yarın da onun adaylığını beklesinler diyorum ben." dedi.

Trafikte yeni dönem: Ehliyet taşıma zorunluluğu kalkıyor Trafikte yeni dönem: Ehliyet taşıma zorunluluğu kalkıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cep telefonu sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!Cep telefonu sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!
Meteoroloji'nin raporunda El Nino kabusu... Türkiye'nin neredeyse tamamı 'acil durum'a geçti: "Son 33 yılın..."Meteoroloji'nin raporunda El Nino kabusu... Türkiye'nin neredeyse tamamı 'acil durum'a geçti: "Son 33 yılın..."
Heyecanlandıran keşif: Karabük'te bulundu! Tam 5 bin 500 yıllıkHeyecanlandıran keşif: Karabük'te bulundu! Tam 5 bin 500 yıllık
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP chp genel başkanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.