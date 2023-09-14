'Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de' Fatih Altaylı'dan genel başkanlık için çok konuşulacak kulis! İsim vermedi ama o özelliklerini tek tek sıraladı

Türkiye'de partiler 'yerel seçim' için çalışmalarına başlarken CHP'de genel başkanlık tartışmaları sürüyor. CHP'nin Kurultay sürecine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP'de genel başkan adaylığı ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi.

"TAZE, HER ZAMAN İYİ BİR ŞEYDİR"

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınlanan programda kendisine yöneltilen "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önceden Mansur Bey'in adaylığını açıklamıştı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığını açıkladı. Üzerine de Özgür Özel genel başkanlığa aday olacağını söyledi. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu" sorusu üzerine "Özgür Özel'in zaten aday olacağı birkaç zamandır belliydi. Sanki genel merkezin iki adayından birisi. Yani yarış demokratik algısı yaratmak için bir de Özgür Özel de aday olsun demişler. Keşke Özgür Bey kazansa yarışı diyorum ben. Niye? Yeni bir hava, yeni bir kan... Özgür Özel CHP'nin bulabileceği en ideal genel başkan mıdır bilemem. Zaten CHP'nin en ideal genel başkanının kim olacağını belirlemek benim ne yetkim ne haddim ama bir yarış iyidir ve yeni bir tazelikte fayda vardır yani. Taze her zaman iyi bir şeydir. O yüzden CHP'ye de bir başka hava getirebilir Özgür Özel." şeklinde yanıt verdi.

"CUMA GÜNÜ BİR ADAY DAHA ÇIKACAK CHP'DE"

Altaylı devamında "Ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim" diyerek "Cuma günü bir aday daha çıkacak CHP'de. Her şeyini de hemen hemen hazırladı, bütün evraklarını, imzalarını, şunlarını bunlarını. Yarın gidip genel başkan adaylığı için bir başvuru yapacak." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR SİYASET SAHNESİNDE ŞAHSEN GÖRMEDİĞİMİZ BİR KİŞİLİK"

Hemen ardından Altaylı "Ve bana sorarsan bu başvuru yapacak olan kişi, söylemeye yetkili olmadığım için söylemiyorum ama CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyunun da saygısına mazhar olması çok muhtemel, çünkü saygın, önemli bir isim. Yarın da onun adaylık başvuru olacak diye bekliyorum. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmışlar. Yani böyle laf kalabalığıyla falan değil, çok önemli bir doktrinler de kaleme almış vaziyette. CHP'de nasıl bir şey bekliyor, nasıl bir şey yapmak istiyorlar, ne yapacaklar diye bir tür manifestoları da var. Ve yol haritaları da belli. Açıkçası, çok beğendim. Toplumsal karşılığı olur mu bilmiyorum. CHP buna yeşil ışık yakar mı? Ama CHP'ye heyecanlı bir katkı yapacaktır Kurultay sürecinde. Şu ana kadar da siyaset sahnesinde görmediğimiz, şahsen görmediğimiz bir kişilik. Yarın da onun adaylığını beklesinler diyorum ben." dedi.