Cuma mesajları 2021: 29 Ocak kısa cuma mesajları! Cuma sözleri - Güncel resimli cuma mesajları

Mübarek Cuma gününün coşkusunu sevdiklerinizle paylaşmanın en kolay yolu Cuma mesajları yollamaktır. Cuma mesajları, günün önem ve anlamını anlatan, ayet, hadis ve özlü sözler içeren mesajlardır. Cuma günü müslümanların bayramı ve fakirlerin haccı olarak Peygamber Efendimiz tarafından belirtilmiştir. 22 Ocak 2021 Cuma gününde diğer bayramlarda olduğu gibi en güzel kıyafetler giyilerek kokular sürülerek camiye gidilir. Bu yüzden Cuma mesajları aramasını Google'da yaparız. Bundan dolayı sizler için en güzel ve en güncel Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Resimli ve yazılı Cuma mesajları içinden beğendiklerinizi seçerek istediğiniz kişi yada kişilere kısa mesaj atabilir isterseniz sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. EN GÜNCEL CUMA MESAJLARI Cuma günü, müslümanların bayramı, fakirlerin haccıdır. 22 Ocak 2021 Cuma günü yani bugün hem Cuma günü tarihte birçok önemli olayın gerçekleştiği bu mübarek gün öncesinde sevdiklerimize Cuma mesajları ile kutlayabilirsiniz. Bugün işlenen sevaplar, ibadetler iki katı misli ile yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları derlemesini sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel, en güncel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar… Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum… Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR. Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar… Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun. Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar… Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun. Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar. Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar… Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin. Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah… Herkesin tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun ALLAH herkese şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler… Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar. Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın… Şeytandan Yaratana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin) Hayırlı Nur’lu Cumalar. Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar. YÜCE RAB’BİM. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ELLERİMİZİ. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar… Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Cumalar…

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah’ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim. Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar… Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar… Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah… Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım… Allah’ım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp, Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar… Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar… Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar. Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar… 'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim. Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun. Allah’ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun. Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim. Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar. Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekânlar kimin umurunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim. Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim. Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim. Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, talebelere zihin açıklığı nasip eylesin. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah’ım. Fayda vermeyen ilimden, doymayan nefisten, ilahi dergaha yükselmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Amin. Cumamız mübarek olsun. Bugün bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın rauf adıyla, kalbimizdeki marazları gidersin şafi namıyla. Cumanız mübarek olsun! Yaradanın ‘affına’ resulünün ‘sevgisine’ cennetin en güzel ‘köşesine’ mazhar olabilmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar. Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç olayım. Hayırlı nurlu Cumalar. Gününüz nurlu, nefesiniz huzur dolu, sağlıklı ve sıhhatli iman dolu, sabrınız bol şükrünüz daim olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın İnşallah. Cumanız mübarek olsun. Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Rabbim. Hayırlı Nurlu Cumalar. Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma’mız Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar. Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gökyüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım. Hayırlı Cumalar dilerim. EN GÜZEL CUMA MESAJLARI Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim. Ateş düşer cana, aşk olur tüter. Mevlam isteyince taştan bülbül biter, unutmak kelimesi bize uzak düşer, bir selam bir dua bize yeter. Cumamız mübarek olsun. İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Varlığının gücüne güvenip, bütün dertlerimizi küçümsüyoruz. Sıkıntılarımızı giderip, içimize ve isteklerimize ferahlık ver lütfen. Cumamız mübarek olsun. Allah'ım bu mübarek Cuma hürmetine bizi sevdiğin kulların arasın kat. Bizi çok sabreden, şükreden kullarından eyle, günahlarımızı affeyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle Amin. Hayırlı Cumalar. Rabbim elimizi Kuran'sız, gönlümüzü imansız, kulağımızı ezansız, dilimizi tevhitsiz, alnımızı secdesiz bırakmasın. Cumanız mübarek olsun. Kul fanidir, yol mukaddes. Bir gün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı ne de heves. Sadece Kuran'dır gerçek adres. Yüreğin Cennet gibi güzel, Cennet senin gibi özel yüreklerle dolsun. Cumalarınız mübarek olsun. Rabbim kabirde daraltmasın, sualde yanıltmasın, sırat köprüsünden geçmek, kevser ırmağından içmek nasip etsin. Dualarınız kabul, cumalarınız mübarek olsun. Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar. Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar. Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar… Ey Rabbim, senin af ve mağfiretinin dairesi, bizi bela ve musibetlerden uzak tutacak kadar geniştir. Bize rahmetinle muamele buyur Ey Rabbim. Gazabından bizi emin kıl Rabbim. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah.

Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin. Ey Rabbim… Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah… Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Ey Rabbim…Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Ey Rabbim… Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah… Sade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Cuma günün mübarek olsun…

Ya Rabbi! Eğer Allah’ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) Allah’ın Resulüdür demeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun inşallah. Bu güzel Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Cumanız mübarek olsun. Bu güzel Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Cumanız mübarek olsun. Ya Rabbi! Beni çok ibadet eden Salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle, dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir. Cumanız mübarek olsun inşallah.

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum. Sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun. Kur’an’a cür’et var, göz göre göre, Ayaklar altında, örf, adet, töre, ‘İslam’ türetmişiz, herkese göre; Olmuşuz… Para, pul, putlara tabi; Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbi… Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz. Bir kere isyana tabi; Kurtar bizi. Kurtar bizi. Ya Rabbi… AMİN. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun. Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar… Kuyuların ortasında yalnızım Yusuf gibi, ateşe atılmayı bekliyorum korkusuzca İbrahim gibi, susuzum kimsesizim Kerbelada Hüseyin gibi, kayaların altındayım Bilali Habeşi gibi, fakir ve kimsesizim Uhud Dağında Musab gibi, çaresizim Filistin’de Mescid-i Aksa gibi, ama Allah’ın rahmeti aklıma düşünce çok mutluyum Medineli Ensar gibi Dua ile hayırlı cumalar…

CUMA DUALARI 2021 Cuma günü sabah namazından önce EstagfiruIIaheIazim eIIezi Ia iIahe iIIa hüveI hayyeI kayyume ve etubü iIeyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da oIsa günahIarı affoIur.) [İbni Sünni] Cuma namazından sonra, yedi defa ihIas ve muavvizeteyn okuyanı, AIIahü teâIâ, bir hafta, kazadan, beIadan, kötü işIerden korur.) Cuma gecesi iki rekat namaz kıIıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-eI Kürsi, 15 İhIas okuyup seIam verdikten sonra bana bin saIevat okuyan, beni rüyada görür.” Cuma günü”La iIahe iIIa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati veI erdi ya zeI ceIaIi veI ikram” bu dua iIe dua eder ve AIIah’dan isterse ,AIIah mutIaka duanıza karşıIık verir. Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kaIa “Ya MeIiki Muktedir sin AIIah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarIayıp sonrada diIeğinizi diIeyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz. Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurIa aydınIanır. İki Cuma arasında işIediği günahIar da affoIur.) [Tergib]

Cuma günü 80 saIevat getirenin, 80 yıIIık günahı affoIur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan ediIir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahIarı affediIir. [İsfehani] Cuma günü gusIedenin günahIarı affoIur. [Taberani] Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanIar affa mağfirete mazhar oIurIar. Cuma günü akşama doğru “Yâ VeIiyy” ism-i şerifini okuyanIarın hayırIı diIekIeri kabuI oIunur. Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı koIay oIur. Cuma günü 1000 defa “Yâ VâIî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabuI oIur, işIeri koIayIaşır. 10 hafta süreyIe Cuma günIeri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şerifIerini okuyan zengin oIur. Cuma geceIeri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın oIur ve zarar verici şeyIerden emin oIur. Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanIar af oIunur. Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı AIIah hidayete erdirir, kaIp gözünü açar. Cuma Günü “YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.