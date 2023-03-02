Cuma namazı kılınışı merak edildi. Vatandaşlar namazın kılınışını, ayetleri ve Cuma namazı ilk nerede kılındı merak araştırıyorlar. Her hafta cuma günü öğle vakti kılınan Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlere göre cemaat ile beraber kılınıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, Cuma ayetleri neler? İlk Cuma namazı nerede kılındı? İşte merak edilenler...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.



Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.



Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

CUMA AYETLERİ NELER?

Cuma ayetlerine ise şu örnekler verilebilir:

"Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma suresi, 9. ayet)

"Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma suresi, 10. ayet)

"Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Cuma suresi, 11. ayet)

Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

Sübhaneke, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbenağfirli, Fatiha, Tebbet, İhlas, Felak, Nas sureleri.

İLK CUMA NAMAZI NEREDE KILINDI?

Cuma Suresinin inmesinin ardından hicretin olduğu dönemde Cuma namazı Müslümanlara farz olarak gönderilmiştir. Hz. Muhammed (SAV) Medine'ye yakın olan bir bölgede Salim bin Avf bölgesinde Ranuna isimli vadide Beni Salim isimli Mescidde ilk defa Cuma hutbesi okumuştur. Ardından da Cuma namazı kılınmıştır.



Cuma, Müslümanlar için önemli bir gündür. Bu mübarek günde tüm Müslümanlar camilerde toplanarak hutbeleri dinler ve hep beraber namaz kılarak ibadet ederler.



