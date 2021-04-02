Cumartesi ve Pazar marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri belli oldu

Günlük vaka sayısının 40 bine kadar yükselmesi uzmanları korkuttu. Vaka sayılarının bu kadar çok artması ise tam kapanmayı tekrar gündeme getirdi. Şu an için tam kapanma kararı olmasa da, Cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma yasağı geri getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar ise hafta sonu market çalışma saatlerini merak etti. Hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar hangi saatler arasında markete gidebilecekleri araştırmaya başladı.
Gerçekleşen son Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda kırmızı riskli bölge sayısı 58'e yükseldi ve aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu bu bölgelerde artık hafta sonu yani cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlaması gündeme geldi. Buna göre İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlama süresince market çalışma saatlerine yer verildi.
Buna göre, düşük ve orta riskli bölgelerde hafta sonu yasakları kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması tekrar getirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)