Cumartesi ve Pazar marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri belli oldu

Günlük vaka sayısının 40 bine kadar yükselmesi uzmanları korkuttu. Vaka sayılarının bu kadar çok artması ise tam kapanmayı tekrar gündeme getirdi. Şu an için tam kapanma kararı olmasa da, Cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma yasağı geri getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar ise hafta sonu market çalışma saatlerini merak etti. Hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar hangi saatler arasında markete gidebilecekleri araştırmaya başladı.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleşen son Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda kırmızı riskli bölge sayısı 58'e yükseldi ve aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu bu bölgelerde artık hafta sonu yani cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlaması gündeme geldi. Buna göre İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlama süresince market çalışma saatlerine yer verildi.

Buna göre, düşük ve orta riskli bölgelerde hafta sonu yasakları kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması tekrar getirildi.