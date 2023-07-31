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Cumhur İttifakı devam edecek mi? Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı: 'Edindiğim bilgiye göre...'

31.07.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ve MHP çalışmalara başlarken en önemli soruyu ise Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde olup olmayacağı oluşturuyor. Kulislerde konuşulanları aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde konunun gündeme geldiğini aktardı.

Cumhur İttifakı devam edecek mi? Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı: 'Edindiğim bilgiye göre...'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında AK Parti ve MHP, yerel seçimler için kollar sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verirken yerel seçimlerle ilgili AK Parti'nin 3 aşamalı planı ortaya çıktı. Öte yandan AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de sürdürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, AK Parti ve MHP kulislerinde konuşulanları aktardı. İşte ayrıntılar:

ERDOĞAN'DAN KURMAYLARINA TALİMAT

AK parti teşkilatları bir süredir sahada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kapandıktan sonra da kurmaylarına "sahayı boş bırakmayın" talimatı verdi. Bu kapsamda 1 Ağustos itibariyle saha çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

AK PARTİ'NİN YOL HARİTASI

Yerel seçimler için 3 çalışma yapılacak;

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak Adıyaman olacak. Hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

-2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri , MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahada olacak. Bakanların il il yapacakları çalışma ziyaretleri planlandı. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere sahaya inecekler.

-Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması diyebiliriz buna. Parti kurmayları "Yaz ayları saha ayı… Özellikle kırsal kesim çok önemli. Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı. Bu nedenle öncelik kırsala verildi" diyor. Bu kapsamda yerel seçim öncesi Ocak-Şubat-Mart aylarında kırsala inmek zor olacağı için genel strateji kırsaldan şehre geçmek yönünde olacak.

"BÜYÜK KONGRE İLE YEREL SEÇİM STARTI VERİLECEK"

AK Parti’de saha çalışmaları ekim ayına kadar sürecek. Büyük Kurultay'ın 7 Ekim'de yapılması planlanıyor. Aslında eylül ayı içinde iki tarih belirlenmişti 16 ya da 30 eylül olarak fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında uzun bir ABD ziyareti gerçekleştirecek. 17-25 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gidecek. Bu nedenle Kurultay da ekimin ilk haftasına kaldı. Tarih olarak da 7 Ekim planlanıyor. Büyük kongre ile yerel seçim startı da verilecek.

Ekim ayının 2. haftasında ise parti grubu MYK ve MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım ayında da aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.

"MHP DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Zaten Devlet bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e doğru, diyar diyar Anadolu' temasıyla 31 mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlattıklarını duyurmuştu. MHP de; il il, şehir şehir, ilçe ilçe kendi çalışmasını yapıyor.

İTTİFAK DEVAM EDECEK Mİ?

Yani şu an her iki parti de kendi çalışmasını yapıyor ama peki yerel seçimde AK Parti-MHP işbirliği yapacak mı? Edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen son ikili görüşmede bu konu gündeme geldi.

Kulislerde işbirliği liderler düzeyinde değerlendirildi bir uyum var, detaylarını ilerleyen zamanlarda kurmaylar çalışacak deniyor. Eylül ayında yavaş yavaş işbirliği için hareketlenme başlayabilir.

Genel beklentinin işbirliği yapılması yönünde olduğunu söylemek mümkün. Ve dediğim gibi iki lider ön görüşmeyi yaptı, detayların yaz sonrası kurmaylar tarafından yine iki liderin talimat vermesi ile çalışılacağı konuşuluyor."

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP ak parti

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