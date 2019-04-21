Cumhur İttifakı düğünde buluştu

Gaziantep protokolü BBP MKYK üyesi İhsan Kaya’nın kızının düğününe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve AK Parti’nin Gaziantepli milletvekilleri de katıldı.

BBP MKYK Üyesi İhsan Kaya’nın Hatice kızı Kaya ile Tereci ailesinin oğlu Abdullah Tereci’nin nikahına Gaziantep protokolü ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıyarken, genç çiftin şahitliğini ise BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti MYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı ve BBP Gaziantep İl Başkan Vekili Orhan Kızılaslan, Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, GGC Başkanı İbrahim Ay yaptı. Fatma Şahin ve nikah şahitleri, çifte ömür boyu mutluluk diledi.



