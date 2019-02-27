ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak değil, bu rastgele bir iş değil. Alın ikisini beraber, Erdoğan ayrıldı, Bahçeli ayrıldı farz edin, kapatın iki partiyi. Kim var ortada? '15 Temmuz olsaydı başbakan olacağım.' diyen bir hanımefendi var. Onu da bırakın bir tarafa PYD komşumuz olsun diye, 'Afrin'e niye girdik?' diyen, kendi askerini, devletini, Cumhurbaşkanını Avrupa'ya şikayet eden bir Genel Başkan var." dedi. Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile MHP Lapseki İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ile işin niteliğini ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan ile Bahçeli'nin, bundan dolayı "beka meselesi" dediğini belirten Turan, kendilerinin bu söylemini tiye alanlar olduğunu dile getirdi. Her iki lideri "Anadolu'nun evladı" olarak nitelendiren Turan, "İki lider de bu işleri iyi bilen insanlar. 'Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan' diyen insanlar. O yüzden bu iki lider bir meseleyi ortaya koyduklarında ezbere ortaya koymazlar. Ezbere, usulen, laf olsun diye bunu söylemezler. Beka meselesi öyle veya böyle bu topraklarda hep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, Milletvekili Genel Seçimleri'nin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini belirterek, şöyle devam etti: "6 aydan bugüne çıkın, 4,5 sene var bundan sonra. 4,5 senede Türkiye'nin idaresi kuvvetli olmazsa beka meselesi diye ifademiz o yüzden geçerli ve önemli bizim için. Nasıl bir daha uluslararası toplantılarda Türkiye'nin kaderini etkilerken, Türkiye'nin derdini ortaya koyarken, zayıflamış bir halk desteğiyle beraber yürüyebilir mi? O yüzden Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan ısrarla beka meselesi diyor. Yoksa düz mantıkla kim çöp toplarsa toplasın ama öyle değil. Mesele şu; bu beka meselesi yeni 5 yıl içinde çok kıymetli işlere vesile olacak, çok önemli işlere, görüşmelere kapı açacak. Bazıları tiye alsa da bazıları ciddiye almasa da önümüzde bir tablo var. İki tane beka meselesi var; birisi Suriye, Mısır, Fırat'ın doğusu batısı tarzı meselelerde Türkiye'nin elinin güçlü olma meselesi, diğeri de Lapseki'nin de bekası önemli." - "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir el olması lazım" Lapseki ilçesinde de Cumhur İttifakı'nın olduğunu hatırlatan Turan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri için ortak liste oluşturulduğunu ifade etti.