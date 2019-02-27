HABER

"Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak değil, bu rastgele bir iş değil. Alın ikisini beraber, Erdoğan ayrıldı, Bahçeli ayrıldı farz edin, kapatın iki partiyi. Kim var ortada? '15 Temmuz olsaydı başbakan olacağım.' diyen bir hanımefendi var. Onu da bırakın bir tarafa, PYD komşumuz olsun diye, 'Afrin'e niye girdik?' diyen, kendi askerini, devletini, Cumhurbaşkanını Avrupa'ya şikayet eden bir Genel Başkan var"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak değil, bu rastgele bir iş değil. Alın ikisini beraber, Erdoğan ayrıldı, Bahçeli ayrıldı farz edin, kapatın iki partiyi. Kim var ortada? '15 Temmuz olsaydı başbakan olacağım.' diyen bir hanımefendi var. Onu da bırakın bir tarafa PYD komşumuz olsun diye, 'Afrin'e niye girdik?' diyen, kendi askerini, devletini, Cumhurbaşkanını Avrupa'ya şikayet eden bir Genel Başkan var." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile MHP Lapseki İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ile işin niteliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Erdoğan ile Bahçeli'nin, bundan dolayı "beka meselesi" dediğini belirten Turan, kendilerinin bu söylemini tiye alanlar olduğunu dile getirdi.

Her iki lideri "Anadolu'nun evladı" olarak nitelendiren Turan, "İki lider de bu işleri iyi bilen insanlar. 'Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan' diyen insanlar. O yüzden bu iki lider bir meseleyi ortaya koyduklarında ezbere ortaya koymazlar. Ezbere, usulen, laf olsun diye bunu söylemezler. Beka meselesi öyle veya böyle bu topraklarda hep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, Milletvekili Genel Seçimleri'nin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"6 aydan bugüne çıkın, 4,5 sene var bundan sonra. 4,5 senede Türkiye'nin idaresi kuvvetli olmazsa beka meselesi diye ifademiz o yüzden geçerli ve önemli bizim için. Nasıl bir daha uluslararası toplantılarda Türkiye'nin kaderini etkilerken, Türkiye'nin derdini ortaya koyarken, zayıflamış bir halk desteğiyle beraber yürüyebilir mi? O yüzden Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan ısrarla beka meselesi diyor. Yoksa düz mantıkla kim çöp toplarsa toplasın ama öyle değil. Mesele şu; bu beka meselesi yeni 5 yıl içinde çok kıymetli işlere vesile olacak, çok önemli işlere, görüşmelere kapı açacak. Bazıları tiye alsa da bazıları ciddiye almasa da önümüzde bir tablo var. İki tane beka meselesi var; birisi Suriye, Mısır, Fırat'ın doğusu batısı tarzı meselelerde Türkiye'nin elinin güçlü olma meselesi, diğeri de Lapseki'nin de bekası önemli."

- "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir el olması lazım"

Lapseki ilçesinde de Cumhur İttifakı'nın olduğunu hatırlatan Turan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri için ortak liste oluşturulduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Turan, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak değil, bu rastgele bir iş değil. Alın ikisini beraber, Erdoğan ayrıldı, Bahçeli ayrıldı farz edin, kapatın iki partiyi. Kim var ortada? '15 Temmuz olsaydı başbakan olacağım.' diyen bir hanımefendi var. Onu da bırakın bir tarafa PYD komşumuz olsun diye, 'Afrin'e niye girdik?' diyen, kendi askerini, devletini, Cumhurbaşkanını Avrupa'ya şikayet eden bir Genel Başkan var. O yüzden Türkiye'nin beka meselesi bu. Türkiye'nin böyle sıkıntılı bir zamanında başında Kılıçdaroğlu olsa, en büyük parti o olsa, 'Ordu Afrin'e niye giriyor?' diyorsa 'PYD komşumuz olsun' diyorsa bu şu demek; terör devleti kurulsun demek. Bizim zaten beka dediğimiz şey bu. En büyük beka problemi bu anlayış zaten. Bizim ordumuz hepimizin desteğiyle bu milletin duasıyla Afrin'e girerken Kılıçdaroğlu, 'Ne işimiz var orada?' dedi. Amerika da bunu söyledi, PYD de HDP de bunu söyledi. Hatta daha da ötesi PKK, 'Nasıl buraya girersin?' diye her türlü söylemi söyledi. O yüzden diyorum; beka meselesi ezbere mesele değil."

Turan, beka meselesinin asla hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlü olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması ve bahsettiği sorunların çabuk aşılması için güçlü bir el olması gerektiğini söyleyen Turan, "Güçlü bir elin de en bariz göstergesi seçimlerde Cumhur İttifakı'nın, hem AK Parti'nin hem MHP'nin iyi oy alıp 'Halk desteği bunlarla' denilmesi lazım, mesele bu." ifadesini kullandı.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız (2)Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız (2)
Anahtar Kelimeler:
ak parti Bülent Turan cumhur ittifakı Çanakkale MHP

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.