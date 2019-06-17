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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır."

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