Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "23 Haziran CHP aday\u0131n\u0131n iftira siyasetinin milletimiz taraf\u0131ndan \u00e7\u00f6pe at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcn olacakt\u0131r. 23 Haziran k\u00fcf\u00fcrbazlar\u0131n sand\u0131\u011fa g\u00f6m\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bir g\u00fcn olacakt\u0131r." Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Erdo\u011fan'dan \u0130mamo\u011flu'na sert s\u00f6zler: Bu FET\u00d6 sanat\u0131d\u0131rLavrov, G\u00fcney Koreli mevkida\u015f\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc