Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Giresun ve Erzincan'da mitinglere katılması bekleniyor. Erdoğan'ın uçağa binmek üzere geleceği Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde hareketlilik erken saatlerden itibaren başladı.

ARALARINDA ORHAN GENCABAY VE CENİGZ KURTOĞLU DA VAR



Aralarında Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay'ın da bulunduğu bazı sanatçıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir doğum günü hazırlığı yaptığı öğrenildi.

PASTA GETİRİLDİ

Doğum günü için üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir pasta da Devlet Konuk Evi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dakikalarda Devlet Konuk Evi'ne gelmesi bekleniyor. (İHA)



