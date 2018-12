Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyüşehir Belediye Başkan adayı oldu! İşte AK Parti'nin İstanbul ilçeleri adayı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmaıyla başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cem Karaca’nın seslendirdiği “hep kahır” şiirini hatırlatarak, “Biz İstanbul’u hep kahırla devraldık.' Tarihine kültürüne uygun hizmetlerle donatarak biz bu günlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek. Hem büyükşehirde hem ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Adaylarımız birikimleri ile enerjileri ile projeleriyle 5 yıl süreyle İstanbul’a hizmet edecekler. AK Parti'nin her ferdi gibi İstanbul adaylarımız da hizmet siyaseti ile gece gündüz hemşehrilerimizin emrinde olacak” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT DEPREM"

CHP döneminde İstanbul’un ihmal edildiğini söyleyen Erdoğan, “İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP’nin İstanbul’a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı. Genel başkanından il başkanına şöyle bir baktığınızda CHP zihniyetinin 1994’ün bir adım ötesine geçemediğini görüyorsunuz. Sadece konuşuyorlar, millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul, ne Türkiye, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, ekipçilik mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de bunun farkında oldukları için her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkarma peşine düşüyorlar. Bir bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir başka gün müftünün karısı kılığında üyeleri ile tüm inananlara hakaret ediyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Transferden, transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Tek bir hedefleri var AK Parti’nin önünü kesmek. Bunun için kendilerini, siyasi duruşlarını inkar dahil çeviremeyecekleri numara yok. Boşuna uğraşıyorlar çünkü milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor” ifadelerini kullandı.