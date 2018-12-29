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Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyüşehir Belediye Başkan adayı oldu! İşte AK Parti'nin İstanbul ilçeleri adayı

SEÇİM HABERLERİ  | 29.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Binali Yıldırım'ı açıkladı.

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Büyüşehir Belediye Başkan adayı oldu! İşte AK Parti'nin İstanbul ilçeleri adayı

AK Parti İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarının tanıtılacağı toplantı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı İstanbul adayı olarak açıkaldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ilçelerinde aday gösterdikleri isimleri de duyurdu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, MHP'nin Beşiktaş, Maltepe ve Silivri adayları damga vurdu. İşte AK Parti İstanbul tanıtım toplantısından ayrıntılar...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİNALİ YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın adaylığıyla ilgili "En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık" dedi. Binali Yıldırım, adının açıklandığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

İŞTE AK PARTİ'NİN DESTEKLEYECEĞİ MHP'NİN 3 ADAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ilçede aday göstermeyip MHP'nin adaylarını destekleyeceğini belirterek, Beşiktaş'a Serkan Toper'i, Maltepe'de Ahmet Baykan ve Silivri'de ise Volkan Yılmaz'ın ismini açıkladı.

İŞTE AK PARTİ'NİN İSTANBUL İLÇELERİNDE ADAY GÖSTERDİĞİ İSİMLER

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: Mehmet Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

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Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarını tanıtım programında yaptığı konuşmada, “İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmaıyla başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cem Karaca’nın seslendirdiği “hep kahır” şiirini hatırlatarak, “Biz İstanbul’u hep kahırla devraldık.' Tarihine kültürüne uygun hizmetlerle donatarak biz bu günlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek. Hem büyükşehirde hem ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Adaylarımız birikimleri ile enerjileri ile projeleriyle 5 yıl süreyle İstanbul’a hizmet edecekler. AK Parti'nin her ferdi gibi İstanbul adaylarımız da hizmet siyaseti ile gece gündüz hemşehrilerimizin emrinde olacak” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT DEPREM"

CHP döneminde İstanbul’un ihmal edildiğini söyleyen Erdoğan, “İstanbul için en büyük tehdit deprem, en büyük siyasi tehdit ise CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP’nin İstanbul’a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı. Genel başkanından il başkanına şöyle bir baktığınızda CHP zihniyetinin 1994’ün bir adım ötesine geçemediğini görüyorsunuz. Sadece konuşuyorlar, millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul, ne Türkiye, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, ekipçilik mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de bunun farkında oldukları için her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkarma peşine düşüyorlar. Bir bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir başka gün müftünün karısı kılığında üyeleri ile tüm inananlara hakaret ediyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Transferden, transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Tek bir hedefleri var AK Parti’nin önünü kesmek. Bunun için kendilerini, siyasi duruşlarını inkar dahil çeviremeyecekleri numara yok. Boşuna uğraşıyorlar çünkü milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor” ifadelerini kullandı.

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"CHP ADINI DA DEĞİŞTİRSE KILIĞINI DA DEĞİŞTİRSE MİLLETİMİZ ONU SESİNDEN TANIR"

Yazar Cenap Şahabettin’in “Karga adını değiştirse de sesinden tanınır” sözlerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kargayı biz sesinden tanırız. CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır. Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbeler cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına kültürüne olan husumetinden tanır. Terör örgütleri ile olan ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde siyasi rant peşinde koşmasından tanır. Cumhurbaşkanlığı adayı dahil olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden, il başkanlarından tanır. Lafa gelince demokrat, özünde simsiyah ya da kıpkızıl faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları seçilmiş Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbe ile tehdit eden o bet sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır, bilir ve hak ettiği yere yerleştirir" diye konuştu.

"CHP'YE İSTANBUL GİBİ BİR ŞEHRİ TESLİM ETMEK, DİKENİ SULAMAKTIR"

“Millet bilir ki CHP’ye İstanbul gibi bir şehri teslim etmek, dikeni sulamaktır” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu gerçek karşısında en büyük sorumluluk bize düşüyor. Milletimizi dikeni sulamak mecburiyetinde bırakmamak için teşkilatımızla, milletvekillerimizle, adaylarımızla birlikte çok çalışmak zorundayız. Unutmayın kimse AK Parti’ye oy vermek zorunda değil. Biz insanlarımızın önce gönüllerini fethetmek, sonra oylarına talip olmak durumundayız. Önce ahlakımızla, karakterimizle, duruşumuzla milletimizin gönlüne girecek, ardından yaptığımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Unutmayınız her şeyden önce bir şeye çok dikkat edeceğiz. Tevazu, samimiyet, gayret. Biz 31 Mart’ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Bunun başka bir yolu yok. Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alacağına kalptan inanmayan tek bir kişi varsa bilsin ki yanlış yerdedir”

ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN FOTOĞRAFI SALONA ASILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

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Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer aldı. Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip etti.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Bu millet tarihi 31 Mart seçimlerinde yapacak merak etmeyin hem 17 yılın tarihini yazacak
bakanların ve yardımcılarının emekli maaşı kesilmesini istemeyen Vb Erdoğan yasayı onayladı hâlen benim milletim diyor
buyuksehirleri Akp den kurtarın ozellikle istanbulu biraz nefes alsın artik
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