HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

102 yıl önce Anadolu’dan kardeş Azerbaycan’ın yardımına koşan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan Milli Ordusu ile omuz omuza vererek tarihi bir zafere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şanlı mücadelenin bütün şehitlerini ve kahramanlarını rahmetle ve hürmetle andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın, Bakü’nün kurtuluşunda görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj olduğunu vurguladı.

Dün olduğu gibi bugün de “iki devlet, tek millet” şiarıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman güçlü bir destekle Azerbaycan’ın yanında olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye’nin Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığını belirterek, kardeş Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Burdur'da acı olay... Kızının iple asılı cesedini bulduBurdur'da acı olay... Kızının iple asılı cesedini buldu
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Diğer Haberler
Antalya'daki otelde şoke eden olay! 'Maske tak' diyen hemşire yüzüne terlik yedi
Antalya'daki otelde şoke eden olay!
Burdur'da acı olay... Kızının iple asılı cesedini buldu
Burdur'da acı olay... Kızının iple asılı cesedini buldu
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Mersin'de korkutan görüntü! Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu
Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu
Gaziantep'te feci kaza! Tarlaya uçtu ok gibi ağaca saplandı
Tarlaya uçtu ok gibi ağaca saplandı
Koronavirüsü yenen doktordan ibretlik açıklama
Koronavirüsü yenen doktordan ibretlik açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.