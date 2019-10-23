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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

(AA)

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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli

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