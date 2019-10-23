Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n bug\u00fcn MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Bah\u00e7eli'yi evinde ziyaret ederek, ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini iletece\u011fi belirtildi.\n(AA)\u0130smini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! Yokluk yeme\u011fi diyorlard\u0131, \u015fimdi yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyorBursa\u2019da hafif ticari ara\u00e7 yaya \u00e7arpt\u0131. O anlar g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.Hastanede yang\u0131n tatbikat\u0131
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