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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Nusaybin'de PKK terör örgütüne yönelik operasyon esnasında küçük bir çocuğun ellerini nefesi ile ısıtan Binbaşı Necmettin Tetik'in karakalem resmini çalışma odasına koydu. Erdoğan'ın odasında kendine yer bulan resim, Katar Emiri Şeyh Temim ile yenilen yemek sırasında objektiflere yansıdı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan o anlarla ilgili olarak 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük çocuğun elini nefesiyle ısıtırken fotoğrafı yankı yaratan Binbaşı Tetik’i gözünü kaybettiği patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde ziyaret etmişti. Erdoğan’a bu ziyaret sırasında, Tetik’in çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalıştığı anda çekilen fotoğrafının kara kalem resmi hediye edilmişti.

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RESSAMI SERDAR DARTAR

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, karakalem resmi yapan Erzincanlı ressam Serdar Dartar da, bu çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odasında bulunmasından onur duyduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Dartar, şunları söyledi:

“Kısa dönem askerlik görevim sırasında, Genelkurmay Başkanlığı tarafından ‘Mehmetçiğin gözü ile Mehmetçik’ konulu projede görevlendirildim. Burada, Türk askerinin operasyonlardaki mücadelelerini ve azmini kara kalem ile resmetmeye çalıştım. Cumhurbaşkanımıza da o resmi hediye ettim. Binbaşı Tetik ben bu resmi yaptıktan sonra Nusaybin’de gazi oldu. Kendisini GATA’da ziyaret ettim. Bu resmin Cumhurbaşkanımızın odasında başköşeye koyulmuş olmasından da onur duydum”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1 tane Atatürk resmi yok bunun karşılıgı elbet olucak :)
ölümsüz lideer R.T.ERDOĞAN
Çalışma odasında bir tane Atatürk resmi olmaz mı ayıp be ayıp
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