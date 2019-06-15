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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar’da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.Tacikistan dönüşü Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar’da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.
Tacikistan dönüşü Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi

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