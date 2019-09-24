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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele, Suriye, Libya ve Kıbrıs konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
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