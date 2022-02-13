Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 talimatı: Duymayanlara duyurun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş il Danışma Meclisi Toplantısı’na telefonla bağlanarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerine yönelik verdiği mesaj şu şekilde:

Biliyorum ki Samsun teşkilatımız şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok büyük bir gayretin içerisinde. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık. Neler yaptık? Bunları duymayanlara duyurmak. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitne ile fesat ile dedikodu ile bunlarla hiçbir işimiz olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Yeter ki dışımızdakiler sadece hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yapmış olduğumuz çok şey var.

Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım. Bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki bu ülkede değerli bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. Bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşlarımız bilsin ki emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler.



