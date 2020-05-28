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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 00:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız.

Aslında Gazi Mustafa Kemal’in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız.

Bugün halen bu zihniyet milletin bizatihi kendisini aşağılayan; demokrasimizi ve bağımsızlığımızı darbeyle tehdit eden; yalanlarla, iftiralarla bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bir yapıda, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır.

Medeniyetimizin son kalesini, mazlumların tek umudunu, evimizi, yurdumuzu, göz bebeğimizi, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni ve demokrasimizi bu darbeci zihniyete karşı korumak ve hep bir adım ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere, 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Yaşasın Demokrasi ve Özgürlükler. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

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