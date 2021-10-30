Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

İTALYA BAŞBAKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

BİR GÖRÜŞME DE RUTHE İLE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi ve Ursula von der Leyen'in ardından Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ile de bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.

ENDONEZYA

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

