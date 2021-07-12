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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

12.07.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız." dedi.

AŞILAMA VURGUSU

Erdoğan, "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"SON İKİ ASRIN EN ÖNEMLİ FIRSATI"

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız. Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız.

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır." diye konuştu.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.

BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

KİLİSEYE SAYGISIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin şunları kaydetti:

İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ya he diyip geçin. Inanmış gibi davranın.
müteahhitlerin yol ve köprüleri de ücretsiz olcak mı?
Zaten bizim oralarda köprüden geçiş ücretsiz

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