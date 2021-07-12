Son Dakika: 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

12 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

"HOŞ GELDİN EDİRNE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mgNOLlo218 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2021

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 261 olarak açıklanmıştı.





