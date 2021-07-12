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Son Dakika: 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

12.07.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 404 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu." ifadelerini kullandı. İşte 12 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

12 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

"HOŞ GELDİN EDİRNE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 261 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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