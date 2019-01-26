Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Gaziantep tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında çok büyük sorumluluk üstlendi. Yaklaşık iki hafta önce, Fırat Kalkanı harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Turgay İmamgiller'e Allah'tan rahmet diliyorum.
Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe çıkaracağız. Gaziantep'ten rekor oy oranı bekliyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı öncesi salon dışında bulunan vatandaşlara seslendi.
Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu dışında bulunan vatandaşlara şunları söyledi;
"Gaziantep'i çok sevdik, Gaziantep de bizi çok sevdi. O sevgi bizi öyle yerlere taşıdı ki, şimdi 20 yıl önceki Gaziantep'i düşünün bir de şimdikini nereden nereye geldik? 16 yılda Gaziantep'e 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Çünkü Gaziantep ve Gaziantepli buna layıktı. Bu Zillet ittifakı'na, Cumhur İttifakı olarak gereken dersi veriyor muyuz?"
"REİS ÇAYA BEKLİYORUZ"
Bir partilinin açtığı "Reis fıstığın yanındayız, çaya bekliyoruz" pankartına da gülerek cevap veren Erdoğan, daha sonra konuşmasını yapmak için salona girdi.
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