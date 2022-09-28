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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşın talebine 'Mansur Yavaş' yanıtı! "Ona söylersiniz, o yapar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşın talebine 'Mansur Yavaş' yanıtı! "Ona söylersiniz, o yapar"

28.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. Konuşmasının ardından geçilen kurdele kesim sırasında kalabalıktan bir vatandaşın talebine Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ederek yanıt verdi.

Hastanenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara da yansıdı. Erdoğan'ın diyalogda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında adı sıkça geçen Yavaş'a gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

VATANDAŞTAN 'YOL' TALEBİ

Erdoğan açılış törenindeki konuşmasını noktaladıktan sonra kurdele kesimine geçildi. Erdoğan hastaneyle ilgili konuşurken "Kazım bey burayı bu hale getirdi. Bu hastane bu noktaya geldi ama natamam. Şimdi buranın eksiği ne?" diye sorduğu sırada vatandaşlardan biri seslenerek yol yapılması talebini iletti.

ÖNCE YAVAŞ'A GÖNDERME YAPTI, SONRA "ULAŞTIRMA BAKANIMIZ YAPACAK" DEDİ

Erdoğan vatandaşa "Bir dur, bir dur" diyerek karşılık verdi ve "Onu Ankara Belediye Başkanına söylersiniz, o yapar" şeklinde yanıt verdi, sözlerinin devamında ise "Merak etme, onu da Ulaştırma Bakanımız yapacak" dedi.

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Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan

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